4 مؤسسات تبيع كامل حصتها في إنكوليس للتأجير التمويلي بقيمة 317 مليون جنيه

أعلن تحالف مساهمي المال العام المكون من بنك مصر، شركة مصر للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك الاستثمار القومي عن انتهاء عملية بيع كامل حصصهم برأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) البالغة 7,729,720 سهم بنسبة 38.65% من إجمالي رأسمال الشركة و ذلك بسعر 41 جنيه للسهم بإجمالى 317 مليون جنيه .

وتأسست الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) في عام 1997 من قبل مجموعة من المؤسسات المالية وهي تعد أحد أقدم الشركات التي تعمل في مجالي التأجير التمويلي في مصر.

وتم قيد أسهم شركة إنكوليس فى البورصة المصرية عام 2002 لتصبح أول شركة تأجير تمويلي تدرج في البورصة، و منذ ذلك الحين و أسهم الشركة مدرجة بالبورصة (حاليا بجدول ج).

و تمكنت الشركة بنهاية عام 2021 من تحقيق صافي أرباح قدرها 82 مليون جنيه بزيادة قدرها 11% عن صافي أرباح عام 2020.

و صرح محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن استثمار البنك برأسمال شركة إنكوليس بدأ منذ تأسيسها في عام 1997 و التي كانت أحد أول الشركات التي تعمل في مجال التأجير التمويلي في مصر و ذلك بمشاركة عدة مؤسسات مالية قوية.

وتابع الأتربي ” ظلت شركة إنكوليس تقدم أداء قويا في سوق التأجير التمويلي خلال السنوات السابقة و تزامن ذلك مع قيام بنك مصر خلال عام 2017 بتأسيس شركة بي أم للتأجير التمويلي بغرض التوسع في ذلك النشاط ليتماشي مع إستراتيجية البنك في التوسع في مجال الشركات المالية غير المصرفية و التي تتصدر حاليا ترتيب شركات التأجير التمويلي وفقا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية”.

وأدي الاستحواذ الأخير علي حصة حاكمة بشركة سي أي كابيتال إلي تملك البنك بشكل غير مباشر لحصة أغلبية بشركة كوربليس أحد عمالقة مجال التأجير التمويلي.

وأضاف الإتربي أن تلك العوامل أدت لإتخاذ بنك مصر قرار بيع كامل حصته البالغة 15.04% برأسمال شركة إنكوليس و تحقيق عوائد استثمارية من ذلك التخارج تتماشي مع إستراتيجية البنك الحالية و علي الرغم من ذلك التخارج إلا أن البنك سيظل يقدم الدعم التمويلي للشركة كعميل ائتمان لتمويل عمليات التأجير التمويلي لعملائها.

وصرح باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين أن مساهمة شركتي مصر للتأمين و مصر لتأمينات الحياة التابعين للمجموعة في شركة إنكوليس كانت مستقرة منذ إنشاء الشركة التي لقيت من مساهميها كل الدعم و المساندة خلال تاريخها المشرف في مجال التأجير التمويلي، و لا يعتبر قرار التخارج إنقاصا من قدر شركة إنكوليس بل لعله شهادة نجاح لها لكون المساهمة نمت و وصلت لمرحلة من النضج تستدعي بيعها في إطار الإدارة النشطة لمحفظة مساهمات مجموعة مصر القابضة للتأمين، خصوصا أن المجموعة قامت مؤخرا بتأسيس شركة تأجير تمويلي و تخصيم مملوكة بالكامل لها كباكورة للتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بما يتعدى خدمات التأمين، و انعقد بالفعل اجتماع الجمعية التأسيسية لهذه الشركة – مصر فاينانس للخدمات المالية – و أول اجتماع لمجلس إدارتها عقد يوم 21 مارس 2022.

و صرح أشرف نجم – نائب رئيس مجلس إدارة بنك الأستثمار القومي بأن البنك من مؤسسي الشركة منذ بداياتها في عام 1997 حيث كان يساهم في رأسمالها بنسبة بلغت حوالى 7.2% وكانت تمثل أحد الاستثمارات الناجحة لديه حيث إنها من الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي وهو ما يؤكده حجم محفظة عملاء التأجير التمويلي للشركة والذى بلغ في عام 2021 نحو 3.2 مليار جنيه.

وتابع نجم أنها تحقق أرباح سنوية جيدة إلا أن البنك اتخذ قراره بالتخارج من رأسمال الشركة في ضوء الاستراتيجية الحالية للبنك لتدوير محفظته الاستثمارية على النحو الذى يسمح له بتعظيم أرباحه الرأسمالية و التركيز على الاستثمارات في المشروعات التنموية التي تخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .