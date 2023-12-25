4 مؤسسات بصدد منح تسهيلات نصف مليار جنيه لـ«Kredit»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 4 مؤسسات محلية ودولية بصدد منح تسهيلات ائتمانية لشركة Kredit المتخصصة فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التابعة لـ«جى بى كابيتال GB CAPITAL» .

وأطلقت «جى بى كابيتال» التابعة لمجموعة «جى بى كورب» مؤخرا Kredit لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال مدفوع 35 مليون جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 300 مليون جنيه.

وتستهدفKredit توفير حلول مبتكرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد إطلاقها فى الربع الثالث من 2023، لاستكمال الخدمات للأفراد والشركات الكبيرة والتمويل العقارى والتأمين والتخصيم والتوريق.

وعلمت «المال «فى وقت سابق حصول شركة Kredit على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسمحت الهيئة فى 2021 بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لهل بتمويل المشروعات متناهية الصغر من الهيئة.

وتركز Kredit على رائدات الأعمال والمشاريع الخضراء والمصنعين والمصدرين والتوسعات المحتملة للشركات، وبذلك تلعب الشركة دورا هاما فى تحفيز الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات التوظيف، ودفع نمو الأعمال، مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية، بحسب بيان صادرعن الشركة أمس. كما تركز على استخدام نهج مختلف فى سهولة الوصول وتلبية احتياجات العملاء بالسرعة والشفافية المفتقدة، وكذالك الخدمات الإضافية.