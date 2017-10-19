4 لقاءات فى انطلاق الأسبوع السادس للدورى الخميس

على المصرى: تنطلق اليوم الخميس، لقاءات الجولة السادسة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بأربعة لقاءات، على أن يقام غدا الجمعة، أربعة لقاءات، وتأجلت مباراة المقاولون العرب مع الأهلى، التى كان مقررا لها السبت المقبل، لخوض الأخير إياب نصف نهائى…

على المصرى: تنطلق اليوم الخميس، لقاءات الجولة السادسة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بأربعة لقاءات، على أن يقام غدا الجمعة، أربعة لقاءات، وتأجلت مباراة المقاولون العرب مع الأهلى، التى كان مقررا لها السبت المقبل، لخوض الأخير إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل، أمام النجم الساحلى التونسى، ولم يتحدد موعد إقامتها حتى الآن. وسيلعب اليوم الخميس، النصر مع الأسيوطى سبورت، فى لقاء الصاعدين، على ستاد القاهرة الدولى، فى الثالثة إلا الربع عصرا، ويقام فى نفس التوقيت لقاء طلائع الجيش مع طنطا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويلتقى فى الخامسة مساء، مصر المقاصة مع إنبى، فى الظهور الأول لإيهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق البترولى، الذى تولى المهمة خلفا للمستقيل طارق العشرى، وسيكون أمام فريقه القديم، الذى حقق معه نتائج إيجابية، أبرزها احتلاله المركز الثانى فى الموسم الماضى، ليشارك فى دورى أبطال أفريقيا، فى نسخته المقبلة. ووافقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على أن يكون إنبى صاحب الملعب فى تلك المباراة، بعدما تقدم الناديان بطلب مشترك، بأن تقام المباراة المقبلة فى الخامسة مساء على ملعب بتروسبورت بدلا من استاد بنى سويف، على أن يكون المقاصة صاحب الملعب فى مباراة الناديين فى الدور الثانى. وتختتم لقاءات اليوم الأول، للجولة السادسة من الإيجيبشن ليج، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، عندما يستضيف الاتحاد السكندري، علي ملعبه “ستاد الإسكندرية”، نظيره الإنتاج الحربي، في مواجهة مثيرة بين سيد البلد والفريق العسكري. وتستكمل الجولة غدا الجمعة، بأربعة لقاءات، و يلعب الرجاء مع المصرى فى الثالثة إلا الربع عصرا، على ستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، وفى التوقيت نفسه يلتقى بتروجت مع وادى دجلة، على ستاد السويس الجديد، ويستضيف الإسماعيلى فريق الداخلية، فى الخامسة مساء، على ستاد الإسماعيلية، وتختتم الجولة بلقاء الزمالك مع سموحة، فى الثامنة مساء، على ستاد بتروسبورت.