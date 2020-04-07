4 لجان في البرلمان ترحب بقرارات السيسي وتدعو لسرعة تنفيذها

رحبت 4 لجان نوعية في البرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا علي المناحي الاقتصادية والاجتماعية ، مطالبة الحكومة بسرعة تنفيذ تلك التوجيهات في أسرع وقت لإنقاذ القطاعات المختلفة .

صناعة البرلمان :

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف من الاثار والتداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وأشاد ” عامر ” فى تصزيحات له اليوم ، بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر فضلًا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة والاسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بتكليف الرئيس السيسى للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة وتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد فضلًا عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

حقوق البرلمان :

كما ناشد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية إعطاء أولوية قصوى لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته على هامش تفقده تفقده للعناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد .

وقال ” عابد ” فى تصريحات له اليوم، ان اهتمامنا جميعا بهذه القضايا يجعل مصر كلها قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا قادرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر بما فيها فيروس كورونا .

وأشاد بتحذير الرئيس السيسى مستغلى أزمة كورونا وأنه لايتصور إن البناء المخالف سنتركه هوأننا نسعى جاهدين لاستمرار المشروعات القومية رغم أزمة كورونا ويجب على القطاع الخاص الانتباه دون المساس بمرتبات العاملين به.

وطالب النائب علاء عابد بضرورة أن نعى جميعا تأكيد الرئيس السيسى مواجهة الأشرار لن تنتهى وأننا مصرون على أن نعيش أحرارا .

وطالب الشعب المصرى العظيم والاعلام المصرى بمواجهة جميع الاشاعات والاكاذيب والسموم التى تبثها الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا.

وقال عابد أن الرئيس السيسى طمأن المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية واننا لدينا احتياطيات من السلع تكفى لعدة اشهر .

وأشاد بجميع الاجراءات والقرارات التى استعرضها الرئيس السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات داخل الدولة خاصة قطاعات السياحة والطيران والصناعة والزراعة والعمالة المؤقتة

لجنة الشئون العربية :

بدوره، أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بمجموعة القرارات والإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف الحكومة بها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات بالدولة وفى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والعقارية وغيرها .

وطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع في تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية الخاصة بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

إسكان البرلمان :

من جانبه، أكد المهندس أمين مسعود،عضو مجلس النواب، ن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة، قد لقى تأييدا كبيرا وواسع النطاق لدى مختلف فئات الرأي العام.

وقال النائب البرلماني فى تصريحات له اليوم، إن الرئيس السيسى دائما يضرب المثل والقدوة فى الانتصار والانحياز الكامل للطبقات الكادحة من ابناء الشعب المصرى العظيم.

واكد أن هذه الهدية من الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ازمة كورونا أسعدت جميع المصريين.