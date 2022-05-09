4 لاعبين يتنافسون على إدارة وتشغيل محطة الصب غير النظيف فى ميناء الدخيلة

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 4 كيانات عاملة فى نشاط الشحن والتفريغ بالسوق المحلية، تتنافس على اقتناص مشروع إدارة وتشغيل محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، التى طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرًا.

ووفقًا للمصادر، فإن قائمة الشركات تضم «الوطنية لإدارة الموانئ النهرية» التابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات، و«حديد عز»، و«سيسكو ترانس للشحن والتفريغ»، و«الفتح للشحن والتفريغ».

وقررت هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذ البنية التحتية، سواء كانت الأرصفة أو الساحات الخلفية وغيرها من المنشآت الإدارية، على أن يتم فقط طرح المشروع أمام المشغلين المتخصصين لنشاط الصب غير النظيف عالميًا ومحليًا.

وتقدر قيمة الأعمال المذكورة سابقًا بنحو 3 مليارات جنيه، وفازت شركة قاصد خير للمقاولات بالأعمال الإنشائية، بالتوازى مع تولى شركة الكراكات المصرية تنفيذ الأعمال البحرية المتعلقة بالتكريك، ويتضمن المشروع إنشاء رصيف بطول 320 مترًا، وعمق 20 مترًا، وتتجاوز إجمالى المساحات التخزينية أكثر من 100 ألف متر مربع.

ويستهدف من المحطة، جمع كل البضائع غير النظيفة التى تضم الفحم، والكلينكر، والأسمنت، والخردة فى محطة محددة، لتقليل التلوث بالميناء بصورة كبيرة، خاصة أن حركة التداول فى ميناء الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة شهدت زيادة الكميات الواردة من الفحم لصالح شركات الأسمنت، إذ قفزت على أساس سنوى مؤخرًا بنسبة %60 وهو ما أدى إلى الإسراع فى تنفيذ المشروع.