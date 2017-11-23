4 كيانات تتنافس على خط سكة حديد السخنة – 6 أكتوبر – العلمين

مدحت إسماعيل قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن 4 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ خط سكة حديد «العين السخنة - العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر - العلمين»، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الإسكان للبت فى العروض المقدمة من الشركات. وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن 4 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ خط سكة حديد «العين السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين»، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الإسكان للبت فى العروض المقدمة من الشركات.

وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى مؤتمر عقد أمس بعنوان «منتدى النقل الحضرى الثانى»، أنه سبق طرح مناقصة محدودة على الشركات الأجنبية التى تقدمت بعطاءات لوزارة النقل لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه تم تحديد نهاية يناير المقبل لعقد جلسة للاستفسارات حول العروض المقدمة، على أن يغلق باب تقديم العروض المالية نهاية فبراير.

كانت وزارة النقل قد تلقت عرضا من شركة «أفيك»، لتنفيذ مشروع الخط، والذى يشمل 5 محطات رئيسية: «العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين»، و6 محطات فرعية فى المسافة من العلمين إلى وادى النطرون، والعاصمة الإدارية – العين السخنة، وبطول يبلغ 482 كيلومتر، ومن المخطط إقامة عدد من الورش لصيانة الوحدات المتحركة، وأعمال الدعم الفنى فى العين السخنة والعلمين.

ومن ضمن جوانب العرض الصينى، مقترح إقامة مصنع لإنتاج وتصنيع الوحدات المتحركة للقطارات المكهربة.

وبحسب تصريحات سابقة لقيادات وزارة النقل، فإن تكلفة المشروع من المتوقع أن تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار، وسيتم تأسيس شركة لإدارة المشروع بمشاركة من وزارتى الإسكان، والنقل.