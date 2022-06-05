4 قطاعات تقتسم قائمة الأسهم الأعلى صعودا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

في نهاية جلسة متباينة بالبورصة المصرية اليوم سجلت مجموعة من الأسهم في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية واللوجيستيات والاستثمارات والصناعة أعلى ارتفاع بنسب تراوحت بين نحو 12% و7%.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة الأسهم الأعلى صعودا بنسبة 11.9% مغلقا عند 1.16 جنيه، تلاه القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 7.08% مغلقا عند مستوى 11.95 جنيه.

وجاء ثالثا سهم روبكس العالمية صاعدا 7.06% مغلقا عند 2.37 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 6.96% مغلقا عند 1.52 جنيه، وخامسا جاء سهم بي إنفستمنتس القابضة بنسبة ارتفاع 6.60% مغلقا عند مستوى 9 جنيهات.

وشهدت بعض الأسهم أداء محايدا، حيث لم تراوح مكانها جاء من بينها إيديتا للصناعات الغذائية مغلقا عند 7.60 جنيه، والتشخيص المتكاملة عند 19.10 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 28.90 جنيه، وتعليم لخدمات الإدارة عند 3.45 جنيه، وعامر جروب بـ 0.90 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وبينما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.21%، مغلقا عند مستوى 9986 نقطة، ارتفع مؤشري EGX70 بنسبة 1.02% مغلقا عند 1754 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.79% مغلقا عند 2629 نقطة.