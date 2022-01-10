بورصة وشركات

4 قطاعات تقتسم قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا بتداولات البورصة المصرية اليوم (جراف)

بصدارة "شيني" مرتفعًا بنحو 14%
منى عبدالباري 4:40 م, الأثنين, 10 يناير 22 4:40 م, الأثنين, 10 يناير 22

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اقتنصت مجموعة من الأسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والكيماويات، والأدوية، والأغذية، والاستثمارات المالية أعلى ارتفاعات بنهاية تداولات اليوم بنسب تراوحت بين نحو 14% و6%.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا العامة لمنتجات الخزف والصيني بـ13.9%، ليغلق سهمها عند 3.60 جنيه، تلاه مباشرة سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بـ 9.9%، مغلقًا عند 30.7 جنيه، ثم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بـ7.7% مغلقا عند 128 جنيهًا.

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ورابعًا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بـ 6.4%، مغلقا عند 79.8 جنيه، ثم برايم للاستثمارات المالية بـ5.8% مغلقا عند 0.63 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% مغلقا عند 12022 نقطة، و"الأفراد" EGX70 بنسبة 0.36% مغلقا عند 2316 نقطة، و"الأوسع نطاقا" EGX100 بنسبة 0.26% مغلقا عند 3378 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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