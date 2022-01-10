4 قطاعات تقتسم قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا بتداولات البورصة المصرية اليوم (جراف)

اقتنصت مجموعة من الأسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والكيماويات، والأدوية، والأغذية، والاستثمارات المالية أعلى ارتفاعات بنهاية تداولات اليوم بنسب تراوحت بين نحو 14% و6%.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا العامة لمنتجات الخزف والصيني بـ13.9%، ليغلق سهمها عند 3.60 جنيه، تلاه مباشرة سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بـ 9.9%، مغلقًا عند 30.7 جنيه، ثم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بـ7.7% مغلقا عند 128 جنيهًا.

ورابعًا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بـ 6.4%، مغلقا عند 79.8 جنيه، ثم برايم للاستثمارات المالية بـ5.8% مغلقا عند 0.63 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% مغلقا عند 12022 نقطة، و"الأفراد" EGX70 بنسبة 0.36% مغلقا عند 2316 نقطة، و"الأوسع نطاقا" EGX100 بنسبة 0.26% مغلقا عند 3378 نقطة.