4 قطاعات تتقاسم قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات التكنولوجيا، والاستثمارات المالية، والتجزئة، واللوجيستيات، أعلى تراجعات بنهاية تداولات اليوم الأربعاء بمعدلات تراوحت بين 4% و9%.

وتكبَّد أعلى خسارة اليوم سهم أودن للاستثمارات المالية بنحو 9.5%، مغلقًا عند 1.344 جنيه، تلاه سهم المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بنسبة 8.27%، مغلقًا عند 2.44 جنيه، وثالثًا جاء أم.أم جروب بنسبة 6.13%، مغلقًا عند 3.520 جنيه.

وجاء رابعًا سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.49%، مغلقًا عند 2.410 جنيه، وخامسًا جاء سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 4.64%، مغلقًا عند 2.670 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأربعاء على تراجع جماعي لمؤشراتها، حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.32%، مغلقًا عند 10105 نقاط،

تلاه مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، مغلقًا عند 2163 نقطة، والمؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بنحو 1% مغلقًا عند مستوى 3102 نقطة.