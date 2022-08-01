4 قطاعات تتقاسم قائمة الأسهم الأعلى تراجعا في البورصة المصرية اليوم (جراف)

مع تحول البورصة المصرية للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الاثنين انعكس ذلك على نسب تراجعات الأسهم الأعلى انخفاضا لتصبح أعلى نسبيا من الأيام الماضية.

وتراوحت نسب تراجعات الأسهم الأعلى هبوطا بالسوق بين ما يقارب الـ7% و5%، وتوزعت على قطاعات الإنشاءات، والصناعات الغذائية، والقطاع الطبي، والخدمات المالية.

وتصدر قائمة الأسهم الهابطة اليوم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 6.67% مغلقا عند 14 جنيه، ثم التعمير والاستشارات الهندسية بـ 6.38%، مغلقا عند 20.24 جنيه، ثم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 5.95% مغلقا عند 9.950 جنيه.

ورابعا جاء سهم سبيد ميديكال مغلقا عند 0.608 جنيه، وخامسا جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية مصر بنسبة 5.02%، مغلقا عند 16.66 جنيه.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها على هبوط جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.46%، مغلقا عند 9423 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة بنسبة 1.66%، مغلقا عند 1837 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.3%، مغلقا عند 2700 نقطة.