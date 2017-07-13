4 قروش زيادة في سعر دولار المركزي خلال الأسبوع

هبة محمد:قال البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، إن سعر الدولار لديه ارتفع بصورة طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بواقع ٤ قروش، محققا 17.8604 جنيه للشراء، و17.9853 جنيه للبيع، مقابل 17.8135 جنيه و17.9392 جنيه على الترتيب، يوم الأحد الماضي.يعتبر دولار المركزي هو السعر ال

هبة محمد:



قال البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، إن سعر الدولار لديه ارتفع بصورة طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بواقع ٤ قروش، محققا 17.8604 جنيه للشراء، و17.9853 جنيه للبيع، مقابل 17.8135 جنيه و17.9392 جنيه على الترتيب، يوم الأحد الماضي.

يعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية، والبنوك الأخرى.

وتراجع دولار المركزي يوم الإثنين قبل الماضي أسفل مستوى 18 جنيها، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، كما يعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه، في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه، في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.

تذبذبت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيه، في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيه.

وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية، الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.

