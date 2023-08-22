4 غرف تجارية تنظم دورات تدريبية حول برنامج مزاولة التصدير

تنظم الغرف التجارية بالدقهلية وكفر الشيخ، ودمياط وأسوان، عدة دورات تدريبية بشأن برنامج مزاولة التصدير.

ومن المقرر أن يتم البدء في تلك الدورات يوم الأحد المقبل 27 أغسطس وحتى 31 من نفس الشهر، والتي تشمل عدة برامج، ومن أهمها مهارات التفاوض وصياغة العقود التجارية وفقا لاتفاقية فيينا، وعقود التجارة الدولية، وعقود الوكالة، وعقود التصدير، بالإضافة إلى إعداد الخطط التصديرية ونموذج إرشادي لمكونات للخطة التصديرية مع التطبيق على حالات عملية.

وسيتم التدريب على نظم الدفع والتمويل في التجارة الدولية، وإعداد العروض وطرق وآليات الدفع وتمويل التجارة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتعرف على أهم سبل الأمان النقدي في التعامل التجاري الدولي.

كما تشمل الدورات التدريبية لوجستيات التصدير حيث سيتم التدريب على اتجاهات النقل الدولي واللوجستيات، وصناعة الشحن والتخزين والتغليف وشروط النقل والشحن والتأمين وبوليصة الشحن، والتحوية والنقل الداخلي، ودور متعهدي النقل ومقدم البضائع من تحريك السلع دوليا والدور المحوري في عملية الشحن والعمل على تخفيض التكلفة خلال تلك العملية والتعرف على الاتحاد الدولي لمتعهدي الشحن.

وتشمل الدورات الرقابة النوعية على الصادرات والفحص وقواعد وشهادات المنشأ وجودة المنتج وطرق الحصول على شهادات الايزو في المجالات المختلفة والمعمول بها في الاسواق الخارجية.

كما سيتم التدريب على أليات واستراتيجيات تسويق وتسعير الصادرات وماهية التسويق الدولي وأهميته وأدواته، وماهية التوزيع للتجارة وقنوات التوزيع الدولية ومشاكلها.

وسيتم التطرق الى المفاهيم الاساسية للتصدير واللائحة التصديرية المصرية، ونظريات وسياسات التجارة الدولية، والجوانب الفنية في عملية التصدير، والنظام العالمي لمساندة الصادرات، والبرنامج المعمول به لرد الاعباء ومساندة الصادرات المصرية ومشكلات ومعوقات التصدير في مصر وسبل علاجها.

كما سيتم التدريب على التشريعات الجمركية والضريبية وأحكام النظم الجمركية الخاصة المرتبطة بالتصدير سواء تصدير نهائي أو اعادة تصدير، أو تصدير مؤقت، وأليات الدروباك لرد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب سواء ضريبة القيمة المضافة وحالات التسوية لوسائل السماح المؤقت ونظم المناطق الرحرة والمناطق الاقتصادية وعلاقتها بنظم التصدير المختلفة.

وسيتم التدريب على الإجراءات الجمركية للتصدير وسجل المتعاملين للمصدرين وشهادة الإجراءات وإدراج البيانات وأذون الشحن وأساليب المعاينة للبضائع المصدرة وادارة المخاطر لمعايير الانتفاء والاجراءات المتبعة بمواقع الانتاج وخارج الموانئ وسحب العينات والمراكز المتقدمة للإجراءات والتخليص المسبق لبضائع التصدير وأذن الافراج الجمركي للسماح بالتصدير ومرحلة اتمام الشحن والرقابة الجمركية للمنافستو.

كما تشمل الدورة برنامج اتفاقيات التجارة التفضيلية وغير التفضيلية للاقتصاد المصري، وقواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية وعلاقتها بالعمل الجمركي، وفرص المصدر المصري للنفاذ للأسواق العالمية.

وتشمل الدورية خريطة معلومات التجارة الدولية والتعريفة الجمركية وخريطة الحواجر الغير جمركية وإرشادات استخدام منصات البيانات العالمية.