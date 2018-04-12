4 عوامل ترفع صادرات الملابس الجاهزة 23% خلال شهرين

■ الصياد: المستهدف 1.7 مليار دولار فى 2018.. بنمو يتجاوز %21 ■ قاسم: أرقام المساندة التصدرية «متواضعة» رغم زياداتها ■ عبدالسلام: ارتفاع تكاليف «الصينى» دفعت لزيادة الطلب على منتجاتنا دعاء حسنىأعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة قبل يومين ارتفاع صادرات القطاع خلال ش

■ الصياد: المستهدف 1.7 مليار دولار فى 2018.. بنمو يتجاوز %21

■ قاسم: أرقام المساندة التصدرية «متواضعة» رغم زياداتها

■ عبدالسلام: ارتفاع تكاليف «الصينى» دفعت لزيادة الطلب على منتجاتنا



دعاء حسنى

أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة قبل يومين ارتفاع صادرات القطاع خلال شهرى يناير وفبراير 2018، بنسبة %23 لتسجل 259 مليون دولار، مقارنة بـ210 ملايين دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضى.

ذكر محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، لـ«المال»، أن 4 أسباب دفعت صادرات القطاع لتحقق زيادة خلال شهرى يناير وفبراير بنسبة %23، على رأسها الاستقرار الذى بدأت تشهده مصر، والذى كان له أثر فى استعادة العملاء بالأسواق الخارجية، أما السبب الثانى فهو تراجع قيمة الجنيه عقب قرار التعويم.

وأضاف الصياد أن تأثير التعويم ظهر أثره على نمو صادرات الملابس بقوة مطلع العام الحالى، وذلك لتحرك دورة التصدير، موضحًا أن القرارات الاقتصادية تتطلب بعض الوقت لحين ظهور أثرها على الأسواق.

وتابع: أن السبب الثالث الذى دفع مؤشر صادرات الملابس للصعود، هو اتجاه الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية منها، لتقليل مخزون البضائع لديها، والاعتماد على استيراد البضائع بتسليمات سريعة، وكان للسوق المصرية نصيب من ذلك، نظرًا لقرب موقعه الجغرافى الذى يقصر فترة الشحن لأسابيع محدودة مقارنة بدول شرق آسيا.

أما السبب الأخير فيوضح الصياد، أن قيام المجلس بتنظيم مؤتمر «destination Africa» فى نوفمبر على مدار العامين الماضيين، وهو المعرض الذى يهدف لجعل مصر مركزًا لأفريقيا، نجح فى اجتذاب العديد من العملاء الجدد بالأسواق الخارجية، خاصة مع التسويق الجيد له، وتحمل السوق المصرية كل نفقات هذا المعرض للمنتجين والمستوردين العملاء.

وتوقع رئيس المجلس التصديرى للملابس، تحقيق صادرات القطاع نموًا يتجاوز نسبته 21% بنهاية العام الحالى لتحقق نحو 1.7 مليار دولار بنهاية 2018 مقابل 1.4 مليار جنيه قيمتها العام الماضى.

وحققت صادرات الملابس الجاهزة نموًا بلغت نسبته %13 خلال العام الماضى، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار بنهاية 2016.

وكانت الزيادة التى حققتها صادرات الملابس الجاهزة بنهاية 2017، الأولى فى نحو ثلاث سنوات، بسبب تراجعها فى 2015 و2016، بنسبة %3 و%8 على التوالى، قبل آخر زيادة سجلتها صادرات الملابس بنهاية 2013، والتى بلغت 1.4 مليار دولار، وبزيادة %0.21 عن العام السابق، وفى 2014 سجلت نحو 1.4 مليار دولار بزيادة %0.7.

وأضاف الصياد، أن الأسواق المستهدفة لتوجيه الصادرات المصرية لقطاع الملابس الجاهزة هى السوق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى السعى للتركيز على زيادة حصتنا فى سوق الدول العربية والأفريقية.

فى سياق متصل، أظهرت وثيقة حكومية نشرتها وكالة رويترز، الثلاثاء الماضى بشأن مستهدفات مشروع الموازنة العامة لمصر فى السنة المالية المقبلة 2018-2019، أن الحكومة تستهدف دعمًا للصادرات قيمته 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه متوقعة فى 2017-2018.

فيما ذكر الصياد، أن متأخرات المساندة التصديرية لمصدرى القطاع لم تسدد طوال السنة والنصف الماضية.

فيما رحَّب محمد قاسم، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقًا، ورئيس الشركة العالمية للملابس، بزيادة صادرات القطاع بنحو %23 خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى.

وقال قاسم إنه كان من المتوقع زيادة صادرات مصر الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار التعويم.

ووصف قاسم، رقم المساندة التصديرية الذى ورد فى الوثيقة الحكومية البالغ 4 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالى المقبل رغم زيادته عن 2.6 مليار جنيه فى موازنة 2018-2017 قائلاً: «إن مستهدفات المساندة متواضعة رغم زيادتها، وهى غير كافية بالمرة فى ضوء سعر الصرف الحالى».

يشار إلى أنه تم تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، وانخفض على إثره قيمه الجنيه مقابل الدولار رسميًّا من 8.88 إلى ما يتجاوز 17 جنيهًا.

وأوضح قاسم أن المساندة التصديرية كانت تصل إلى 4.3 مليار جنيه قبل ثورة يناير 2011، وحاليًّا وبتغيير سعر الصرف عقب التعويم فإن هذا الرقم قيمته الحالية لا تعادل نصف قيمة المساندة فى السنوات السابقة.

وكشف قاسم، أنه بالإضافة إلى أن رقم المساندة التصديرية فى مستهدفات موازنة العام المالى المقبل ليس بكافٍ، فهناك متأخرات للمصدرين تقترب من 6 مليارات دولار لم تُصرف إلى الآن.

وتمثل صناعة الملابس الجاهزة %31من الناتج المحلى الإجمالى، و%15 من صادرات مصر غير البترولية، وتضم هذه الصناعة %33 من الأيدى العاملة فى مصر.

أما محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، فأكد اتفاقه مع الآراء السابقة، حول تأثير التعويم الإيجابى على زيادة قيمة صادرات الملابس الجاهزة.

وأضاف أن القدرة التنافسية للمنتج المصرى ارتفعت مؤخرًا، مرجعًا ذلك لعوامل فنية منها ضخ استثمارات فى المصانع المحلية، وتطوير الآلات والمعدات المستمر، وتحسن ثقافة العمالة نظرًا للتدريب الذى يجرى حاليًّا فى العديد من أغلب شركات الملابس المحلية.

وتابع عبدالسلام أن ارتفاع تكاليف الإنتاج فى كبرى الدول المنتجة للملابس خاصة الصين، كان له أثره فى زيادة الطلب على الإنتاج المحلى من الملابس، وانعكس على النمو الذى حققته الصادرات خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى.