4 عوامل تدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الخدمات غير المصرفية

- يتصدرها مبادرات «المركزى» والتشريعات القانونية المرتقبةحوار- أحمد الدسوقي حدد عدد من رؤساء الشركات المالية 4 عوامل ستكون داعمًا قويًّا فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022 التى وضعتها وزارة الاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

– يتصدرها مبادرات «المركزى» والتشريعات القانونية المرتقبة



حوار- أحمد الدسوقي



حدد عدد من رؤساء الشركات المالية 4 عوامل ستكون داعمًا قويًّا فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022 التى وضعتها وزارة الاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

يتمثل العامل الأول فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، خاصة للتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، أما العامل الثانى فيتضمن التشريعات القانونية المرتقبة على قانون التأجير التمويلى والتخصيم، فى حين يتمثل العامل الثالث فى التراخيص لشركات جديدة، أما العامل الرابع فيتمثل فى سجل الضمانات المنقولة، والذى تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة.

وأكدوا أن هذه العوامل ستحقق كل المستهدفات فى الاستراتيجية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرين إلى أن هناك إقبالا غير عادى من البنوك على تأسيس أذرع استثمارية لها تكون متخصصة فى تقديم هذه الخدمات.

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، منها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالى 2.5 مليون مستفيد حاليًّا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليًّا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.

كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات جنيه حاليًّا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالى 9 مليارات جنيه.

فى البداية، قالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين لشركة تنمية للتأجير التمويلى “ايجى ليس”، إن المستهدف الذى حددته الهيئة داخل استراتيجيتها لنشاط التأجير التمويلى سيتحقق بكل تأكيد، نظرًا لأن النشاط أصبح ينموبشكل كبير كل عام خلال الأعوام القليلة الماضية بعد تذليل العديد من العقبات أمامه.

وأضافت إيمان إلى أن الشركات التى تعمل فى التأجير التمويلى أصبحت تعمل فى بيئة أفضل من السنوات الماضية، مشيرة إلى أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يناقش فى مجلس النواب حاليًّا سيكون داعمًا للغاية فى تنفيذ الاستراتيجية الخماسية خاصة بعد سماحه بمنتجات جديدة مثل التأجير التشغيلى.

ويشار إلى أن المشروع الجديد لقانون التأجير التمويلى والتخصيم يسمح لشركات التأجير، بممارسة التأجير التشغيلى، لأول مرة، بشرط إعداد حسابات مستقلة، كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية لمن يستغله، ويسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.

ويضم المشروع الذى أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مؤخرًا الانتهاء من مناقشة مواد التأجير التمويلى، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية 84 مادة، مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار، وعددها 4 مواد اصدار تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت رئيس مجلس المديرين لشركة تنمية للتأجير التمويلى “إجى ليس” أن القانون الجديد سيتحدث نقلة نوعية فى القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن السماح بتأسيس لشركات جديدة سيكون أيضًا دعمًا قويًّا للغاية بالنسبة لتحقيق المستهدفات داخل الاستراتيجية، مضيفة “الحوار المجتمعى حول الاستراتيجية سيكون مفيدًا للغاية لكل الأطراف”.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أطلقا مؤخرًا أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2022/2018، مؤكدة أن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسى، (-2018 2022)، سواء من جهة التوقيت والمضمون.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة، لتحقيق التواصل بين تلك الجهات فى عملية التنفيذ، وتسهيل أى معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوى للاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالتمويل العقارى داخل الاستراتيجية، قال نائب رئيس شركة تمويل عقارى –رفض الإفصاح عن هويته- إن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى لخدمة القطاع ستكون محفزًا قويًّا لتحقيق مستهدف التمويل العقارى داخل الاستراتيجية، ورفع حجم التمويلات داخل القطاع من 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022.

وأشار المصدر إلى أن التمويلات داخل القطاع أصبحت تزيد يومًا بعد يوم خاصة بعد السماح للشركات بالمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، مؤكدًا أن المبادرة ستضيف على الأقل أكثر من مليارى جنيه على مدار السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرًا من البنوك على تأسيس أذرع لها فى التمويل العقارى؛ نظرًا للاحتياج الكبير من قبل العملاء على تمويلات لاقتناء وحدات سكنية، متوقعًا تحقيق مستهدفات الاستراتيجية حتى قبل الوصول إلى عام 2022.

وكان «المركزى» قد رصد لمبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، وتنص على منح التمويل بفائدة «7 و%8» لمحدودى ومتوسطى الدخل، حسب الترتيب، وفى فبراير الماضى سمح بتمويل أصحاب الدخول الأقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويًّا.

وبعد السماح بمشاركة الشركات فى المبادرة، ضخت “الأولى، والأهلى، وكونتكت، وأملاك، والمصرية للتمويل” تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى، من إجمالى الشريحة الأولى المخصصة للشركات بقيمة 500 مليون جنيه، خلال العام الماضى، وفقًا لعلا بدير، مدير عام أول تسويق وتطوير الأعمال بالشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، والتى قالت إن 5 شركات شاركت فى المبادرة من إجمالى 11 شركة تعمل بالقطاع، مشيرة إلى أن «الأولى» تصدرت قائمة التمويلات، يليها شركة الأهلى.

أما على صعيد التمويل متناهى الصغر، قال خالد صلاح، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن الهيئة وضعت استراتيجية التمويل متناهى الصغر بناءً على دراسات محكمة حتى يكون السوق العاملين فى القطاع قادرين على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار “صلاح “ إلى أن رفع التمويلات داخل القطاع من 11.5 مليار جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه بحلول 2022 سيتحقق بعد توجيه المركزى للبنوك بالتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإصدار تراخيص جديدة للشركات والجمعيات وزيادة الدعم الفنى للعاملين فى القطاع من قبل اتحاد التمويل متناهى الصغر.

وأعلن البنك المركزى مؤخرًا، عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لـ30 مليار جنيه الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأكد نائب رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر أن سجل الضمانات المنقولة الذى تم إتاحته مؤخرًا سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى القطاع، خاصة أن عملاء هذا القطاع كانوا بحاجة كبيرة لهذا السجل للحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتهم.

وكان محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-Score”، قد قال منذ أيام قليلة، إن إجمالى تسجيلات الضمانات المنقولة لدى الشركة وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، بعد أيام قليلة من إطلاق السجل الإلكترونى فى 11 مارس الماضى، وتدير “آى سكور”، أول سجل إلكترونى لإشهار حقوق الضمان للدائنين بالسوق المصرية، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس الوزراء فى سبتمبر 2017، على إقرار قانون الضمانات المنقولة، والذى ينظم استخدام الأصول المنقولة مثل الآلآت والمعدات والأشجار والجواهر كضمانة للحصول على التمويل، وهى آلية ترى “الرقابة المالية” أنها ستساعد على زيادة فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط.

وطالب نائب رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر، بضرورة نشر ثقافة التمويل متناهى الصغر بين المجتمع خلال الفترة المقبلة، وتحقيق التنسيق والتناغم بين كل الفاعلين فى هذا القطاع خلال السنوات المقبلة حتى ينمووينتعش النشاط.

وفى سياق متصل، أكد حسام هيبة، العضوالمنتدب لشركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر، أن الاستراتيجية القومية للتمويل متناهى الصغر الذى تم وضعها ستكون مفيدة للغاية بالنسبة للشركات؛ لأن كل شركة ستحاول اقتناص حصة منها خلال الفترة المقبلة.

وأشار العضوالمنتدب لشركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر –حصلت على الترخيص المؤقت من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية- إلى أن السوق قادر على تنفيذ المستهدفات داخل الاستراتيجية بدعم من الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها والجمعيات التى تحصل على تراخيص جديدة ووجود احتياج كبير من قبل العملاء للتمويلات متناهية الصغر.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر قد بلغ 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل تتعدى الـ 7 مليارات جنيه فى نهاية عام 2017.

كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حاليًّا، و5 شركات جديدة فى طريقها للحصول على التراخيص لمزاولة النشاط، وبلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر؛ للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أوخدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

