4 طرازات صينية تتجاوز أسعارها 300 ألف جنيه

المال - خاص: تعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا في القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات الصينية. غير أنه في ظل موجة انفلات أسعار السيارات التي شهدتها السوق على مدار الشهور الماضية؛ تم رفع أسعار السيارات الصينية بشكل كبير كما طرحت طرازات صينية جديدة بأسعار مرتفعة بشكل ي

المال – خاص:

تعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا في القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات الصينية.

غير أنه في ظل موجة انفلات أسعار السيارات التي شهدتها السوق على مدار الشهور الماضية؛ تم رفع أسعار السيارات الصينية بشكل كبير كما طرحت طرازات صينية جديدة بأسعار مرتفعة بشكل يهدد مستقبلها في السوق وفق ما يوضحه موزعون وتجار.

فيما يلي عرض لأهم الطرازات الصينية التي تتجاوز أسعارها 300 ألف جنيه.

1- زوتي SR9

تباع بسعر 729.9 ألف جنيه.

2- بريليانس V5

يقدر سعرها بـ 339.9 ألف جنيه.

3- جيلي إيمجراند X7

يصل سعرها إلى 315 ألف جنيه.

4- هايما S5

يبلغ سعرها 310 ألف جنيه.