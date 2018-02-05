4 شهادات إيداع ترتفع أكثر من 20% خلال 2017

أسماء السيد:حققت شهادات الإيداع المصرية المقيدة فى بورصة «لندن» ارتفاعات جيدة خلال العام الماضى بنسب تراوحت بين 30 و%7، لتتصدر المشهد شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية بصعود %30، فى حين حقق السهم فى البورصة المصرية تراجعًا نسبته %5.واحتلت شهادة إيداع «التجارى الدولي&r

أسماء السيد:

حققت شهادات الإيداع المصرية المقيدة فى بورصة «لندن» ارتفاعات جيدة خلال العام الماضى بنسب تراوحت بين 30 و%7، لتتصدر المشهد شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية بصعود %30، فى حين حقق السهم فى البورصة المصرية تراجعًا نسبته %5.

واحتلت شهادة إيداع «التجارى الدولي» المرتبة الثانية بارتفاع %28، ثم «المصرية للاتصالات بنسبة %24، و%7 للمجموعة المالية – هيرمس»، فيما تراجعت شهادتا أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا، وبالم هيلز %53 و%2.5 على التوالى.

وعلى جانب آخر، هناك بعض شهادات اﻹيداع التى يغلب عليها الثبات عند حدود سعرية معينة دون تغير منذ فترات بعيدة، أبرزها «حديد عز» و«الصناعات الغذائية العربية – دومتي”.

وأرجع المحللون ارتفاعات الشهادات لعدة اسباب، أولها توافر السيولة على الشهادة خارجيًا، وثقة المتعاملين بالشهادة ذاتها، إضافة إلى انتعاش حركة أسهمها محليًا، ومن ناحية أخرى، برروا تراجع نظيرتها المحلية لانخفاض التعامل عليها وتدنى أرصدتها المتاحة.

وتعتبر شهادات الإيداع الدولية، أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، كبديل عن الأوراق المالية الأصلية، بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن، أو لوكسمبورج، أو نيويورك.

بداية حدد شريف نبوى، مدير الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية بشركة «النعيم القابضة»، 3 عوامل تتحكم بتحركات الشهادات بسوق «لندن»، أولها توافر السيولة على الشهادة، وسعر الدولار الذى تربطها به علاقة عكسية، إضافة إلى تحركات السهم محليًا، موضحًا أن أحد تلك العوامل من شأنه التأثير على حركة الشهادة سواء بشكل سلبى أو إيجابي.

وأضاف أنه رغم ارتفاع شهادة «التجارى الدولي» خارجيًا بشكل جيد، فإن السهم فى البورصة المصرية لم يحقق ارتفاعًأ مكافئا، موضحًا أن السهم حقق فقزاته فى الفترة التى أعقبت «تعويم الجنيه»، ليدخل فى رحلة متذبذبة خلال 2017، على عكس ما حدث بالشهادة خارجيًا التى تراجعت عقب تحرير سعر الصرف لارتفاع الدولار، وتحركه بشكل جيد خلال العام الماضي.

وتابع: إن شهادة إيداع «ايديتا» استحوذت على نسبة الصعود الأكبر مقارنة بباقى الشهادات، فى حين أن سهمها تراجع محليًا خلال 2017، إلا أن هناك بعض العوامل الآخرى الداعمة وأهمها توافر السيولة.

وعلى صعيد شهادة ايداع «المصرية للاتصالات» لفت نبوى إلى أن الشهادة تستمر لفترات دون تحرك.

وفيما يتعلق بالشهادات الثابتة دون تحركات، قال نبوى إنها لم تشهد تداولات بسبب عدم وجود قابلية، موضحًا أنها تحتاج لمزيد من السيولة لإنعاش حركتها، إضافة للترويج وزيادة ثقة المتعاملين بها.

ورجح أن تسهم الشهادات الدولية المُنتظر طرحها خلال الفترة القريبة ومنها شركة «الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك» و«مصر الجديدة للإسكان» فى انعاش حركة السوق إجمالاً.

واستبعد فكرة قيام تلك الشركات بإلغاء برامجها وذلك بسبب أنه منفذ جيد للمتعاملين على أسهمها، كما أنه لا يوجد أى نوع من الخسائر أو التكاليف تتحمله الشركة سواء تعد شهاداتها نشطة أو غير ذلك، مشددًا على أفضلية تركها لحين انتعاش الشهادة.

وتوقع أن تستمر شهادتا إيداع «البنك التجاري» و«المجموعة المالية – هيرمس» فى تحركاتهما الجيدة خلال العام الجارى، وذلك بسبب الثقة الكبيرة من قبل المتعاملين فيهما.

فى السياق نفسه، قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، إن تحركات الأسهم النشطه فى البورصة المصرية تُعد أحد العوامل الداعمة للشهادة خارجيًا، موضحًا أنه رغم تراجع أسهم وارتفاع شهاداتها والعكس، كشهادة إيداع إيديتا التى حققت نسبة الصعود الأكبر فى حين أن سهمها متراجع محليًا، فإن ذلك يعود لثقة المتعاملين الخارجين بقطاع الأغذية.

وحدد مستهدفات الأسهم محليًا للشهادات سالفة الذكر إجمالاً، وقال إن سهم «التجارى الدولي» يستهدف مستويات 85 لأعلى، ولكن بشرط اختراق مستويى 80 و81.5 جنيه، واستقراره أعلاهما لفترة، وحقق السهم %5 صعودًا خلال 2017.

وعلى صعيد سهم «المصرية للاتصالات»، أشار حسن إلى أن اختراق السهم لمستوى 14.5 جنيه يؤهله لاستهداف 18، فيما أعلى وحقق السهم % 14 صعودًا خلال العام الماضى، وعلى صعيد «هيرمس» قال السهم يسير منذ فترة فى اتجاه عرضى نتيجة بعض الأخبار السلبية والمتعلقة بخروجه من مؤشر «mcsi»، وأوضح أن لديه فرصة جيدة للتحرك نحو 25 مجددًا واختراقه لها يؤهله نحو مستويات أعلى عند 31 جنيهًا وتراجع السهم محليًا %7.7 خلال العام المنقضي.

وأوضح حسن أن سهم شركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام» لديه فرصة أيضًا للصعود نحو جنيه ويزيد بشرط اختراقه منطقة 0.85 جنيه وبقائه أعلاها لفترة كبيرة، وتراجع السهم بنسبة %14 خلال العام الماضى، كما رجح تحرك «إيديتا» نحو مستهدفات 20 ثم 25 جنيهًا بشرط الحفاظ على مستوياته الحالية عند 14.50، وكان تراجع العام المنقضى بنسبة %5.

وأخيرًا فيما يتعلق بسهم «بالم هيلز»، لفت إلى أن السهم يسير فى اتجاه صاعد منذ عام 2012 تحركًا من 0.91 جنيه، وحتى المستويات الحالية، موضحًا أن السهم لا يزال فى اتجاه صاعد واختراقه منطقة 3.90 جنيه يؤهله إلى 4.50 ثم 6 جنيهات.

يُذكر أن عددًا من الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، خلال الفترة الماضية اتجهت إلى إلغاء برنامج شهادات إيداعها الدولية فى بورصة «لندن»، من بينها رمكو لإنشاء القرى السياحية وجلوبال تليكوم القابضة، تزامنًا مع توجه نظريتها لقيد جزء من أسهمها خارجيًا لتوسيع قاعدة المساهمين.

فى المقابل أعلنت عدة شركات مصرية مؤخرًا عن نيتها إصدار شهادات إيداع دولية منها «مدينة نصر للإسكان»، و«بايونيرز القابضة»، ومجموعة «عامر جروب” القابضة، و«بورتو» القابضة، إضافة إلى «الإسكندرية للزيوت المعدنية –أموك»، كما تسعى الحكومة لزيادة رأسمال بنك القاهرة عبر الطرح فى البورصة، الذى يتزامن مع طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن خلال الأشهر القليلة المقبلة.