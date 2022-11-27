4 شركات محلية تفوز بتوريد 200 كيلو متر كابلات بقيمة 100 مليون جنيه

فازت 4 كيانات محلية من أصل 5 متنافسين، بمناقصة توريد كابلات كهربائية جهد منخفض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة فى شركة شمال القاهرة للتوزيع التابعة لها.

وتنفرد «المال» بنشر التفاصيل الكاملة للمناقصة، المطروحة فى أكتوبر الماضي، وتصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، وبإجمالى أطوال 200 كيلو متر كابلات.

وأضافت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن الكيانات الفائزة تتضمن استحواذ شركة كابلات مصر على «نصيب الأسد» بتوريد 60 كيلو مترا، تليها السويدى «إيجيتك» بواقع 50 كيلو مترا، ثم «BICC» بنحو 50 كيلو متر كابلات، و«إنيرجيا» للكابلات بحوالى 40 كيلو مترا.

وقالت المصادر إن مدة التوريد الخاصة بالمناقصة تصل إلى 7 أشهر متضمنة فترة السماح من تاريخ التعاقد، موضحة أن وزارة الكهرباء أرسلت اعتماد النتائج النهائية للشركات الفائزة تمهيدا لتوقيع العقود.

وأكدت أن المناقصة تتضمن التوريد فقط لخطوط الكابلات فى نطاق المراكز التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وسيتم تمويلها عبر مواردها الذاتية للعام المالى الحالى، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك فترة ضمان لتلك الكابلات.

وأشارت إلى أن إجمالى الضمان الابتدائى للمناقصة يصل إلى مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة المناقصة 100 مليون شاملة الضرائب، ويأتى طرحها ضمن خطة شمال القاهرة للتوزيع لتطوير وتحديث خطوطها على مستوى المدن التابعة.

يذكر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء نفذت أعمال كابلات وتغيير مسارات الكابلات وإزالة التعارضات ونقل الموزعات (إيديال- إجيماك- ولى العهد- النقل العام- أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس) وأكشاك محولات وصناديق توزيع لنحو 40 مشروعًا بالقاهرة والقليوبية.

وتخدم شركة شمال القاهرة التابعة لوزارة الكهرباء حوالى 6 ملايين مشترك مقسمين على أربعة قطاعات تشمل الحلمية (الحلمية- المطرية- المرج- الخانكة)، وشبرا (شبرا مصر- شبرا الخيمة- بهتيم- القناطر الخيرية)، و مدينة نصر (مدينة نصر- العباسية- القاهرة الجديدة)، ومصر الجديدة (مصر الجديدة- السلام- العبور).