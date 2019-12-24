4 شركات عالمية تشتري كراسة شروط مناقصة مركز تحكم العاصمة الإدارية

اشترت 4 شركات عالمية كراسة شروط المناقصة التى طرحتها وزارة الكهرباء لتنفيذ مركز تحكم العاصمة الجديدة .

كانت الوزارة قد طرحت مناقصة مركز تحكم العاصمة الجديدة منذ أسابيع على المؤسسات الدولية العاملة فى المجال فى إطار خططها لتطوير شبكاتها.

كشف مصدر مسئول بالوزارة لـ«المال» عن أن الشركات التى اشترت كراسة الشروط تشمل جنرال إليكتريك، وسيمنس الألمانية، وستيت جريد الصينية، وABB السويسرية.

وأضاف أنه طبقاً للمناقصة فإن مدة تنفيذ المشروع لا تتجاوز العامين، فضلًا عن إنشاء مبنى جديد تابع لمركز التحكم ومركز لخلايا المعلومات وآخر للاتصالات.

أوضح أن تنفيذ المركز الجديد سيتم طبقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية وضمن منظومة الشبكات الذكية التى تستهدف الحكومة تنفيذها لمواكبة نظم المدن الحديثة، وسوف يختص بالعاصمة الإدارية فقط، وتتولى الشركة الفائزة إنشاء نظام تحكم رئيسى، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وكشف أن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء يبلغ 57 مليار جنيه، بلغت قيمة ما نفذ حتى الآن قرابة 50 مليار جنيه.

يذكر أن مصر تمتلك 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حالياً (المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، بالإضافة إلى تحكم القناة الإقليمي) وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10 خلال الفترة المقبلة.

وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر حالياً بتنفيذ مركز الدلتا الإقليمى، الذى يشرف على (شمال وجنوب الدلتا)، وتنتهى من تنفيذه خلال العام الحالى.

وترجع أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال وتقليل زمنها والمناورات التى تتم لتغيير الأحمال، بجانب تقليل الفقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، والعمل على حل المشكلة دون الإبلاغ عنها من المواطنين.