4 شركات عالمية تتنافس على البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية

كتب ـ محمود جمال:تتنافس 4 شركات تكنولوجيا عالمية، على تنفيذ المناقصة التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة أواخر العام الماضى، لإنشاء شبكة بنيتها التحتية التكنولوجية.وقالت مصادر مطلعة إن الشركات المتنافسة أبرزها سيمنس الألمانية، وNEC اليابانية، وهواوى الصينية، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تترا

كتب ـ محمود جمال:

تتنافس 4 شركات تكنولوجيا عالمية، على تنفيذ المناقصة التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة أواخر العام الماضى، لإنشاء شبكة بنيتها التحتية التكنولوجية.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركات المتنافسة أبرزها سيمنس الألمانية، وNEC اليابانية، وهواوى الصينية، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه، وتسعى الكيانات السابقة إلى تكوين تحالفات مع شركات مصرية، بناء على عدة معايير سيتم تحديدها فى وقت لاحق.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن المشروع يستهدف توريد خطوط كابلات ألياف ضوئية لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة للوزارات والمبانى الإدارية، بالإضافة إلى تأسيس مركز داتا سنتر عملاق لحفظ وتخزين بيانات المؤسسات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تجهيز الوحدات السكنية بأحدث حلول المنازل الذكية.

وأضافت أن شركة العاصمة تسعى أيضا إلى تطوير أنظمة تأمين مركزية تشتمل على عدة محاور، أبرزها تركيب أجهزة كاميرات مراقبة فى جميع أرجائها وربطها أونلاين من خلال نظام تحكم مركزى باستثمارات 40 مليون دولار.

يذكر أن مساحة العاصمة الإدارية تصل إلى 168 ألف فدان، وتشتمل على حى سكنى، وآخر حكومى تنفذه شركة «CSCEC» الصينية، ويتضمن عدة وزارات، منها الإسكان والصحة والتعليم والتعليم العالى والإنتاج الحربى، إلى جانب مبنى لمجلس الوزارء، وآخر لرئاسة الجمهورية، وثالث للبرلمان.

كما تضم أيضا حى سكنى، ومنطقة مال وأعمال، وقطار مكهرب، ومسجد وكاتدرائية، وتم إنشاء شركة مساهمة مصرية لإدارتها برأسمال 6 مليارات جنيه بمساهمات من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

وتعتزم وزارة الاتصالات خلال العام الحالى إنشاء مدينة للمعرفة هناك على مساحة 305 أفدنة، وستضم فندقين 5 نجوم، ومدارس لتعليم فنون تصميم البرمجيات، منها «الجرافيكس» و«الأتوكتاد»، بالإضافة إلى حضانات تكنولوجية لرعاية رواد الأعمال ومطورى التطبيقات.