4 شركات عالمية تتنافس على إنشاء وتطوير 12 مركز تحكم كهرباء

❐ مصادر: 5 مليارات جنيه إجمالى التكلفة و3 سنوات مدة التنفيذعمر سالمتقدمت 4 شركات عالمية بعروضها الفنية والمالية، للمنافسة على مناقصة إنشاء وتطوير 12 مركز تحكم للكهرباء، كانت قد طرحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر قبل شهرين.وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الشركات الأربع المتقدمة تض

❐ مصادر: 5 مليارات جنيه إجمالى التكلفة و3 سنوات مدة التنفيذ

عمر سالم

تقدمت 4 شركات عالمية بعروضها الفنية والمالية، للمنافسة على مناقصة إنشاء وتطوير 12 مركز تحكم للكهرباء، كانت قد طرحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر قبل شهرين.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الشركات الأربع المتقدمة تضم كلاً من سيمنس الألمانية وجنرال إليكتريك الأمريكية وشنايدر إليكتريك الفرنسية، بالإضافة إلى شركة صينية أخرى لم تفصح عنها.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة للكهرباء تقوم حالياً بتقييم العروض المقدمة، بعد إغلاق باب القبول، لافتة إلى أن مراكز التحكم الـ 12، سيتم إنشاؤها وتطويرها خلال 3 سنوات بداية من 2018 وحتى 2020.

وأوضحت أن تكلفة إنشاء وتطوير المراكز المحددة ستتجاوز نحو 5 مليارات جنيه، سيتم تمويلها عبر القروض المخصصة لمشروعات توزيع الكهرباء لمدة 3 سنوات، بقيمة 19.4 مليار جنيه، وتتركز فى محافظات الدلتا.

ووقعت القابضة لكهرباء مصر قرضاً مع 5 بنوك محلية يوليو الماضى، بقيمة 19.4 مليار جنيه، على أن تضخ لشركات التوزيع 7.8 مليار جنيه، بداية من العام المالى المنتهى 2016 /2017، نحو 11.6 مليار خلال 2017 /2018، ليصل الإجمالى إلى 19.4 مليار جنيه.

وتصل مدة تمويل القرض إلى 15 عاما، تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل، بفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة يصل إلى %18.75، تتحمل وزارة المالية منها نسبة %12 سنوياً على مدار عمر التمويل.

وقالت المصادر إن كل شركة من شركات التوزيع ستتولى الإشراف والمتابعة على مراكز التحكم، التى ستقلل نسبة الفقد فى الشبكة القومية، لاسيما أنه يتم استخدامها فى التحكم بانقطاعات التيار، وأوضحت أنه سيتم إنشاء مراكز تحكم فى صعيد مصر ضمن خطط الوزارة، خاصة بعد التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.