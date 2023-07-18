4 شركات سيارات صينية تبحث تغيير وكلائها فى مصر

تبحث 4 شركات سيارات صينية هى «دونج فينج DFSK، وفورثينج، وجاك، وبايك» إسناد حقوق وكالتها حصرياً إلى عدد من الكيانات المحلية بدلا من موزعيها الحاليين.

يذكر أن الوكلاء الحاليين للعلامات الصينية فى مصر هم «ناشونال موتورز، والرخاء للتجارة RTC، والمجموعة العربية المتحدة “القصراوى جروب”، وبودى جروب» على الترتيب.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الشركات الصينية الأربع أبدت رغبتها فى تغيير وكلائها المحليين بسبب ضعف أنشطتهم التسويقية و انخفاض الكميات الموردة والمبيعة فى مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التباطؤ فى تنفيذ خطط تصنيع طرازاتها محليا لفترة امتدت أكثر من 18 شهرًا.

وأكدت المصادر أن الشركات السابق ذكرها تسعى حاليًا إلى استبدال وكلائها الحاليين لتولى مهام الاستيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء، فضلا عن تصنيع طرازاتها محليًا بهدف تفادى القيود المفروضة على الاستيراد، وطرح مركباتها بكميات تتناسب مع متطلبات السوق.

وأوضحت أن المجموعة الأم تبحث حاليًا عن وكلاء جدد يمتلكون ملاءة مالية ضخمة لتنفيذ جميع البرامج والخطط التسويقية التى تعزز من انتشار علامتها محليًا، فضلا عن الدخول فى مشروع التصنيع المحلى لطرازاتها والاستفادة من التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمنتجين وتتمثل التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج المستوردة بنسب تتراوح بين «5 و%7» مما يسهم فى خفض التكلفة وتقديم المركبات بأسعار مخفضة.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات الطرازات الصينية فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بنسبة %64.5 لتسجل 7 آلاف و43 سيارة، مقابل 19 ألفًا و842 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.