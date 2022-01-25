4 شركات سيارات تخطط لضخ 547 مليون جنيه فى 2022

تخطط 4 شركات سيارات لضخ استثمارات بقيمة 547 مليون جنيه خلال العام الحالى فى خدمات ما بعد البيع، والصيانة، وصالات العرض فى عدد من محافظات الجمهورية، إضافة إلى إجراء توسعات فى الطاقة الإنتاجية بالنسبة للمصانع.

قال عماد حلمي، رئيس مجلس إدارة «دينامكس للتوزيع»، وكلاء سيارات فيات وألفا روميو، إن شركته تستهدف ضح استثمارات جديدة فى قطاع خدمات ما بعد البيع حتى نهاية العام الحالى، بقيمة تصل إلى 220 مليون جنيه، للتوسع فى 4 محافظات مختلفة.

وأوضح أن «دينامكس» ستخصص 4 مراكز لصالح العلامة الإيطالية «فيات» فى محافظات القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والمنيا، بما يحقق أكبر تغطية ممكنة لخدمات الصيانة فى القاهرة الكبرى والصعيد.

وفى سياق متصل، تُخطط شركة المصرية للسيارات، موزع العديد من العلامات، لضح استثمارات بقيمة تصل إلى 130 مليون جنيه بقطاع خدمات ما بعد البيع، والصيانة هذا العام، عبر تدشين 3 مراكز جديدة فى الغردقة، والقاهرة الجديدة.

قال محمد ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، إنه بحلول فبراير المقبل ستفتتح شركته مركزين متكاملين لخدمة علامتى فيات، ونيسان بمدينة الغردقة بعد التوسعات الأخيرة التى أجريت عليه، على أن يشهد النصف الثانى من هذا العام افتتاح مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة بأنواعها بالتجمع الخامس.

وأشار إلى أن التحديات التى فرضتها أزمة كورونا، ونقص المكونات مثل الرقائق الإلكترونية، إضافة إلى الكساد المتوقع أن يشهده الاقتصاد فرض على الشركة إرجاء افتتاح «مول المصرية»، والذى كان سيضم شركة جديدة تضاف إلى المجموعة تقوم على تقديم العلامات الفاخرة فى السوق المحلية مثل لامبورجينى، وفيراري، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى مثل الكافيهات.

وكشف «ريان» عن تبنى «المصرية» مفاوضات مع عدد من الشركات لتمثيل علاماتها التجارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تتم حاليًا مع عدد من الشركات الصينية والأوروبية.

وفى سياق متصل، أعلنت MTI أوتوموتيف، وكلاء سيارات جاكوار، ولاند روفر، وبنتلى، ومازيراتى فى مصر، فى إفصاح للبورصة المصرية عن شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 132 مليون جنيه.

وأشار مصدر بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن MTI تخطط لتدشين مركز خدمة متكامل بنظام «3S» لصالح علاماتها التجارية التى تتولى إدارة عملياتها فى مصر، ليضم صالة عرض، ومركزًا لتقديم خدمات ما بعد البيع، والصيانة، علاوة على منفذ لبيع قطع الغيار الأصلية لتلك الماركات.

وكشف المصدر عن نية الشركة لافتتاح صالة عرض لسيارات جاكوار لاندروفر بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب مركز لخدمات الصيانة بمنطقة أبو رواش بنهاية مارس المقبل، باستثمارات تقدر بـنحو 20 مليون جنيه.

من جانبه، كشف محمد دسوقى، العضو المنتدب للمصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، منتجة ميكروباص زيمكس فى مصر، عن ضخ استثمارات جديدة هذا العام، بقيمة قد تصل إلى 55 مليون جنيه.

وأشار «دسوقى» إلى أن الاستثمارات الجديدة ستكون مقسمة بواقع 30 مليون جنيه لإجراء توسعات فى خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بداية من الربع الأخير من هذا العام من 150 ميكروباص شهرياً حالياً إلى ما بين 400 إلى 500.

وتابع: كما تمكنت الشركة خلال الفترة القليلة الماضية من الاستحواذ على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب مساحتها 15 ألف متر، بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه لإجراء توسعات بالمصنع بالتزامن مع نية الحكومة لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات.