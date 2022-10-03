4 شركات سيارات تترقب حوافز «الكهربائية» للإنتاج المحلى

كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عن تفاوض 4 شركات سيارات هى «نيسان مصر، وجنرال موتورز، وستيلانتيس، وBYD» لإنتاج طرازات كهربائية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الشركات الأربع أبدت رغبتها بشكل مبدئى فى إطلاق مشروعات لإنتاج طرازات كهربائية، خاصة مع التوجهات التى تقوم بها الحكومة فى توطين تلك الصناعة، لاسيما مع الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات المرتقبة.

وأشار إلى أن الدولة انتهت من صياغة تصور للحوافز التى ستقدم لمصنعى السيارات «الكهربائية» ضمن مشروع «الاسترتيجية» لتنمية الصناعة ومكوناتها، الذى تم تمريره لمجلس النواب لإصداره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن محاور «الاستراتيجية» تعتمد على 4 بنود رئيسية، منها منح تسهيلات لمنتجى الطرازات العاملة بالطاقة النظيفة (كهرباء – غاز) بخلاف «ضخ الاستثمارات» و«نسب المكون المحلى» و«التصدير».

وأكد أن بعض الشركات أبدت مقترحًا لإنتاج طرازات كهربائية صغيرة الحجم ذات تكلفة منخفضة، ومنها مجموعة ستيلانتيس، فى ضوء تمكنها من تسويقها محليًا.

وتوقع ألا تتخذ الكيانات العالمية أى قرارات بشأن تصنيع مركباتها الكهربائية فى مصر إلا بعد إعلان «استراتيجية السيارات» ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، وشركة «ستيلانتس-Stellantis» العالمية المتخصصة فى تصنيع السيارات، لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، أكد عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامة «BYD»، أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع الشريك الصينى حول طرح مجموعة من الطرازات الكهربائية، فى ضوء جس نبض السوق المحلية وإمكانية وضع الخطط المستقبلية التى يمكن من خلالها تحديد المركبات المستهدف إنتاجها محليًا، موضحًا أنها تخطط لتصنيع طرازين من تلك الفئات مستقبلاً.

وأكد مصدر بالمجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوى جروب»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «جاك»، أن الشركة تترقب إصدار استراتيجية تنمية صناعة السيارات المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، على أن تتم دراسة الجدوى الاقتصادية ومدى إمكانية إنتاج الطرازات الكهربائية وتسويقها محليًا.

وتابع أن الشركة تسعى للاستفادة من خبرات واستثمارات «جاك» الصينية فى مشروع تصنيع الطرازات الكهربائية التى تقوم بإنتاجها والسماح بتصديرها للأسواق الخارجية.