4 شركات سمسرة تنفذ ثلث تداولات البورصة في 2017

مصطفى طلعتنجحت 4 شركات سمسرة في تنفيذ أكثر من ثلث تعاملات البورصة، خلال العام المالي المنتهي 2017، بصدارة شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية.وبلغت حصة الشركات الأربع مجتمعة 36.1%، موزعة بواقع 12.1% للمجموعة المالية و10.1% لهيرميس للوساطة في الأوراق المالية، و8.8 % لصالح التجاري الد

مصطفى طلعت

نجحت 4 شركات سمسرة في تنفيذ أكثر من ثلث تعاملات البورصة، خلال العام المالي المنتهي 2017، بصدارة شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية.

وبلغت حصة الشركات الأربع مجتمعة 36.1%، موزعة بواقع 12.1% للمجموعة المالية و10.1% لهيرميس للوساطة في الأوراق المالية، و8.8 % لصالح التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، و5.1% لبلتون لتداول الأوراق المالية.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة حقق نموًا قدره 21.6%، خلال العام المنقضي، وسط مكاسب سوقية لرأس المال السوقي بقيمة 223.5 مليار جنيه، مرتفعاً إلى 824.9 مليار جنيه، مع إغلاق العام.