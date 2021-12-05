4 شركات تنمية صناعية تطلب الحصول على أراضٍ فى أكتوبر الجديدة

تلقى جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة طلبات من 4 شركات تنمية صناعية للحصول على أراضٍ فى المدينة لتطويرها فى الفترة المقبلة، وهى السويدى للتنمية، ومجموعة التنمية الصناعية «IDG» و«بولاريس للتنمية الصناعية»، وأخيرًا «سي بى سي» للتنمية الصناعية.

وقالت مصادر مقربة إن الطلبات المقدمة من تلك الشركات يتم عرضها فى المرحلة الراهنة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصدار القرار النهائى، مع العلم بأنها تشمل الدخول فى شراكة مع الهيئة فى عملية التطوير.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تلك الشركات تطلب الحصول على مساحات أراضٍ متنوعة ما بين 1 إلى 5 ملايين متر مربع، بهدف تطويرها وتنميتها بشكل يصلح للاستثمار الصناعى، ومن المرجح البت فى الطلبات قبل نهاية العام الحالى.

ولفتت إلى حصول جميعة الصناعات الصغيرة على 2 مليون متر منذ فترة، وبدأت بالفعل عملية التطوير لإنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، كشف سابقًا أن المدينة أصبحت قبلة للمستثمرين، كونها امتدادًا لنجاح المنطقة الصناعية القديمة، كما تضم منطقة صناعية كبرى بمساحة 10 آلاف فدان، إضافة لمنطقة لوجيستية والميناء الجاف.

وقالت المصادر إن قيمة المبيعات المحققة بالمدينة حتى الآن قاربت 9 مليارات جنيه فى الأراضى الصناعية والسكنية، وهو ما يؤكد تزايد الطلب عليها، كما أن قيمة الإنشاءات والاستثمارات التى تم ضخها قاربت 15 مليار جنيه.

مصادر: اعتماد القرار الوزارى لبدء إنشاء جامعة باديا خلال أيام

وتطرقت المصادر إلى قرب اعتماد القرار الوزارى خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء فى إنشاء جامعة باديا التابعة لمجموعة بالم هيلز للتعمير، والتى ستؤسس بالشراكة مع واحدة من كبرى الجامعات الأوروبية، وتضم 7 كليات، من بينها الهندسة، وإدارة العمال، الفنون، والأسنان.

ومدينة أكتوبر الجديدة لا يتعدى عمرها الأربع سنوات، وتم إنشاؤها على مساحة 90 ألف فدان بنظام الجيل الرابع، وتتضمن مئات الآلاف من الوحدات السكنية المتنوعة، ويوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، كما تتمتع بكل الخدمات اللازمة للمواطنين والمستثمرين.

وتم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بتاريخ 19 فبراير 2018، بمساحة 78 ألفًا و500 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف عام 2052 نحو 8.1 مليون نسمة، وفقاً للموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية.

وفى سياق متصل، أوضحت المصادر أن الهيئة طرحت خلال شهر نوفمبر الماضى بيع قطعة أرض مساحتها 627 فدانًا للبيع بآلية التخصيص الفوري المباشر، بغرض إقامة نشاط عمراني متكامل، وحددت سعر المتر بقيمة 1535 جنيهًا، لتصل بذلك القيمة الإجمالية للأرض لنحو 4 مليارات جنيه، ولكن انتهت الفترة دون تقدم أى مطور عقارى لشراء الأرض.

وتضمنت اشتراطات الهيئة فى تطوير الأرض بأن مدة المشروع ستقارب 8 سنوات، وتصل النسبة البنائية للإسكان إلى %50 من الأرض، كما نوهت المصادر بأن الهيئة تدرس كل البدائل لإعادة طرح الأرض مرة أخرى .