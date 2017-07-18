4 شركات تقتنص مناقصة إدارة محافظ لصالح التأمينات

منى عبدالباري:فازت شركات، الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، وهيرميس لإدارة الأصول، وسى آى كابيتال لإدارة الأصول، وبلتون لإدارة المحافظ، بالمناقصة التى طرحتها هيئة التأمينات الاجتماعية مؤخرًا لإدارة 4 محافظ جديدة لصالحها فى الأسهم.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن قيمة محفظة الأهلى لإدارة الأصول تبلغ 300 م

منى عبدالباري:

فازت شركات، الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، وهيرميس لإدارة الأصول، وسى آى كابيتال لإدارة الأصول، وبلتون لإدارة المحافظ، بالمناقصة التى طرحتها هيئة التأمينات الاجتماعية مؤخرًا لإدارة 4 محافظ جديدة لصالحها فى الأسهم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن قيمة محفظة الأهلى لإدارة الأصول تبلغ 300 مليون جنيه، فى حين تتراوح قيمة المحافظ الثلاث المتبقية بين 200 و300 مليون جنيه للواحدة، ويتم حاليا إنهاء الإجراءات الأخيرة بفتح الحسابات الخاصة بالمحافظ مع شركة مصر المقاصة، ويلى ذلك توقيع التعاقدات النهائية وبدء العمل.

وأكدت أنه سيتم إدارة هذه المحافظ عبر اتباع إستراتيجية تعتمد على تعظيم العائد، وتقليل درجة المخاطرة إلى أقل نسبة ممكنة من خلال الشراء الانتقائى للأسهم ذات العائد المرتفع والمضمون، وأبرزها أسهم البنوك، وشركات الطاقة والبتروكيماويات.

وتابعت المصادر: بترسية المناقصة الأخيرة يصبح عدد مديرى محافظ صندوقى التأمين الاجتماعى 10 شركات بدلا من 6 سابقا.

وتوجه هيئة التأمينات الاجتماعية نسبة أقل من %1 من إجمالى أموال صندوقى العاملين بالقطاعين العام والخاص، للاستثمار فى البورصة، كما تمتلك الهيئة وتدير استثمارات أخرى فى السندات وأذون الخزانة.

يشار إلى أن محافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين التابعين لهيئة التأمينات الاجتماعية حققت خلال الفترة من مطلع يوليو 2016 وحتى نهاية أبريل 2017 متوسط عائد بلغ نحو %75، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعى د.غادة والى، والتى صرحت أيضاً بتفضيلها الاستثمار فى أذون الخزانة ذات العائد المرتفع وقليلة المخاطر بدلا من أسهم البورصة.