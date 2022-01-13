4 شركات تقتنص مزاد القطن بالشرقية.. والقنطار يسجل 5255 جنيهاً

اقتنصت 4 شركات بمجال تجارة الأقطان مزاد الشرقية الذى تم تنظيمه أمس الأول الثلاثاء، وبلغ سعر القنطار 5255 جنيهًا صنف «جيزة 94»، بزيادة تقارب 50 جنيهًا لما سجله الأحد الماضى.

وقالت مصادر لـ«المال» إن الشركات الفائزة بالمزاد ضمت كلًا من «السيد عبد الفتاح»، و«الشجرة»، و«دلتا مصر»، و«أبو مضاوى»، وأن السعر الافتتاحى بلغ حوالى 3655 جنيهًا للقنطار.

ويبلغ محصول عام 2021 نحو 1.250 مليون قنطار زهر (القطن قبل حلجه ونزع البذرة منه)، وفقًا لبيانات وزارة قطاع الأعمال.

وطبقت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى على أقطان محصول 2021 على 14 محافظة منتجة للقطن بالوجهين البحرى والقبلى، فيما طبقتها بشكل محدود على 4 محافظات فى عام 2020، وعلى محافظتين فقط عام 2019.

وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى تابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتستمر منظومة المزادات لحين تسويق آخر إنتاج لمحصول القطن لعام 2021.

وتعد أسعار الأقطان لإنتاج محصول 2021 هى الأعلى منذ أكثر من 30 عامًا، بعد أن حصل المزارعون على سعر مرتفع بزيادة نحو 3000 جنيه، ليتجاوز القنطار حاجز 5 آلاف، مقارنة بالموسم الماضى، والذى بلغ خلاله قرابة 2100 جنيه

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