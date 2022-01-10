4 شركات تقتنص مزادى القطن بالدقهلية ودمياط

فازت 4 شركات بمزادى القطن فى محافظتى الدقهلية ودمياط أمس الأحد.

وقالت مصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركات هي: «أبو العينين» و«ألكان» و«يحيى رجب» و«السيد عبد الفتاح».

وأوضحت المصادر أن القنطار لصنف «جيزة 94» سجل 5205 جنيهات كأعلى سعر فى مزاد الدقهلية بالمنصورة، فيما وصل قنطار لصنف «جيزة 92» بمزاد دمياط إلى 5150 جنيها.

وتعد أسعار الأقطان لإنتاج محصول 2021 هى الأعلى منذ أكثر من 30 عاما، وشهد القنطار زيادة تقترب من 3000 جنيه عن المسجل خلال الموسم الماضى، عندما بلغ متوسط سعر الشراء من المزارعين قرابة 2100 جنيه للقنطار.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من القطن لمحصول 2021 نحو 1.250 مليون قنطار زهر «القطن ببذرته قبل حلجه»، ووفقا للبيانات الواردة عن وزارة قطاع الأعمال.

وطبقت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى على أقطان محصول 2021 على 14 محافظة منتجة للقطن فى البحرى والقبلى، فيما طبقت المنظومة بشكل محدود على 4 محافظات فى عام 2020، وعلى محافظتين فقط فى عام 2019.

وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى إحدى شركات «القابضة للغزل والنسيج»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتستمر منظومة المزادات لحين تسويق آخر إنتاج لمحصول القطن لعام 2021.