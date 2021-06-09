4 شركات تفوز بتوريد 260 كيلو متر كابلات كهربائية لصالح «الإسكندرية للتوزيع»

تضم «السويدي» و«العالمية» و«الجيزة باور» و«الجيزة للكابلات»

فازت 4 شركات محلية بمناقصتين طرحتهما شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الأسبوع الماضي لتوريد 260 كيلو متر كابلات كهربائية متوسطة ومنخفضة الجهد من إجمالى 6 كيانات تقدمت للمناقصتين.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة لـ«المال» عن أن الشركات الفائزة تضم السويدى إلكتريك والعالمية للكابلات لمناقصة كابلات الجهد المتوسط، و«الجيزة باور» والجيزة لصناعة الكابلات فى مناقصة كابلات الجهد المنخفض.

وأوضحت أنه تم تلقى العروض أول أمس بمقر شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتم فتح المظاريف المالية للمناقصتين بحضور مندوبى الشركات الست المتنافسة.

وأضافت أن المناقصة الأولى تشمل توريد 75 كيلو مترا بجهد منخفض 4/70 و4/90 كيلو فولت، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 10 آلاف جنيه بتأمين ابتدائى لا يقل عن 250 ألف جنيه.

وتشمل المناقصة الثانية توريد 180 كيلو متر كابلات كهربائية جهد متوسط 3/400 كيلو فولت، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 20 ألف جنيه.

وأوضحت أن مدة التوريد تصل لنحو شهر وبضمان 18 شهرا، على أن يبدأ التوريد خلال شهر من تاريخ الترسية وتوقيع العقود، كما تشترط المناقصتان أن تكون الجهة المتقدمة معتمدة ومقيدة بسجلات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، المملوكة للقابضة لكهرباء مصر، تستهدف ضخ استثمارات تصل لنحو 1.660 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى (2020-2021 ) بزيادة عن العام الجارى بنحو 360 مليون جنيه بعد رصد نحو 1.3 مليار استثمارات خلال 2020-2021.

وتتبع «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2، وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية بعدد 22 إدارة والتجارية 27 إدارة.