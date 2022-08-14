4 شركات تستحوذ على 48.6% من نشاط التأجير التمويلي خلال 5 شهور

استحوذت 4 شركات تأجير تمويلى هى “بي إم” للتأجير التمويلي وكوربليس والمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وجلوبال كورب على 48.6% من نشاط التأجير، خلال الفترة (يناير- مايو) 2022، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتصدرت شركة كوربليس النشاط عبر استحواذها على 15.5% من إجمالى العقود التى تم إبرامها خلال الفترة (يناير- مايو) 2022، بعدما وقعت عقودًا بقيمة 5.545 مليار جنيه.

وحصلت شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية على دور الوصيف بحصة 15% بإجمالى عقود بلغت قيمتها 5.404 مليار جنيه.

فيما استحوذت وجلوبال كورب على حصة 9.94% خلال الفترة نفسها عبر إبرام عقود بقيمة 3.565 مليار جنيه جنيه، خلال الفترة (يناير- مايو) 2022، ويليها شركة “بي إم” للتأجير التمويلي بحصة سوقية 8.14% بإجمالي عقود 2.918 مليار جنيه.

وبحسب التقرير فإن شركة العربى الإفريقى الدولى للتاجير التمويلى جاءت في المركز الخامس من حيث حصص النشاط داخل السوق، بنسبة 6.42%، بإجمالي عقود بلغت 2.301 مليار جنيه خلال الخمس أشهر الأولى من العام.

وارتفع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلى بنحو 2.8% خلال الفترة (يناير- يوليو) 0222، لتصل إلى 1.455 ألف عقد، مقابل 1.416 عقدا خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة عقود التاجير التمويلى بالخمس أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 43.9%، لتصل إلى 35.870 مليار جنيه، مقابل 24.934 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.