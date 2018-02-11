4 شركات تحصيل إلكتروني تستهدف 92 ألف زيادة بنقاط البيع

مها أبو ودن وعمر سالم:تستهدف ٤ شركات تحصيل إلكتروني زيادة عدد منافذها بنهاية ٢٠١٨ بنحو ٩٢ الف نقطه توزيع مقارنة بنحو ١٢٨ الف منفذ حاليا ليصل اجمالى منافذها بنهاية العام لنحو ٢٢٠ الف منفذ على مستوي الجمهورية. وتنشر المال حصص كل شركات التحصيل الالكتروني العاملة بالسوق المصري ومستهدفات بعضها

مها أبو ودن وعمر سالم:

تستهدف ٤ شركات تحصيل إلكتروني زيادة عدد منافذها بنهاية ٢٠١٨ بنحو ٩٢ الف نقطه توزيع مقارنة بنحو ١٢٨ الف منفذ حاليا ليصل اجمالى منافذها بنهاية العام لنحو ٢٢٠ الف منفذ على مستوي الجمهورية.

وتنشر المال حصص كل شركات التحصيل الالكتروني العاملة بالسوق المصري ومستهدفات بعضها فى التقرير التالى:-

شركة مصاري : وتعد احد اكبر واقوي شركات التحصيل الالكتروني بالسوق المصري وتمتلك نحو ٦٠ الف نقطة بيع على مستوي الجمهورية

وتستهدف مصاري التوسع خلال العام الجاري ليصل اجمالى نقاط بيعها الى ١٠٠ الف نقطة ، وتخدم نحو مليون مواطن ، كما تخطط لأنشاء محلات بأسم مصاري والتى تصل لنحو ٢٥ حاليا.

شركة أمان : احدي شركات راية للتكنولوجيا وهي احدي الشركات الرائدة بمجال التكنولوجيا ، وتمتلك نحو ٣٥ الف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية.

وتستهدف أمان الوصول بنقاط البيع الخاصة بها إلى نحو ٧٠ الف نقطة بيع بنهاية ٢٠١٨.

شركة سداد : تمتلك نحو ١٨ الف نقطة بيع على مستوي الجمهورية

وتستهدف الوصول بنقاط بيعها إلى ٢٥ الف منفذ بنهاية العام الجارى.

شركة ممكن : وهي احد الشركات الواعدة بمجال الدفع والتحصيل الالكتروني وتنتشر بأغلب المحافظات وتمتلك نحو ١٥ الف نقطة بيع.

وتستهدف الوصول بنقاط البيع الخاصة بها إلى ٢٥ الف نقطة بنهاية العام الجاري.

شركة تمام : وتمتلك نحو ٥٠٠٠ نقاط بيع على مستوي الجمهورية.