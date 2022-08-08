4 شركات تتنافس لاقتناص قطعة أرض بنشاط مخازن في القاهرة الجديدة

تتنافس 4 شركات لاقتناص قطعة أرض في القطعة رقم 40 القطاع الرابع شرق المنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مخازن.
وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أسماء الشركات الأربع التي تتنافس لاقتناص قطعة الأرض وهي:
“توتال إيجيبت جروب لتجارة وصناعة واستيراد التكييف والتبريد والتكييف المركزي- انيرجي للمراكز التجارية – الهدية للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية – محمود عطا مجاهد وشريكاه أم يو وان للاستثمار العقاري والصناعي.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غدا الثلاثاء موعدا لفتح المظاريف المالية، تمهيدا للإعلان عن الشركة التي ستخصص لها المساحة.