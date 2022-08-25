4 شركات تتنافس على ممارسة توريد 400 ألف عداد كهربائى مسبق الدفع

تقدمت 4 شركات محلية بعروضها الفنية والمالية لممارسة توريد 400 ألف عداد مسبق الدفع لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال الأسبوع الجاري.

مصادر: جارٍ تحليل العروض المتقدمة واختبار الأنواع.. وبدء التسليم خلال 3 أشهر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال» أن الشركات الأربع هى السويدى اليكتروميتر، وجلوبال، واسكرا امكو، بالإضافة إلى الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية.

يذكر أن شركة شمال القاهرة للتوزيع، طرحت نهاية يوليو الماضى ممارسة على الشركات العاملة فى المجال لتوريد 400 ألف عداد كهربائى مسبق الدفع للمنازل الواقعة فى نطاق «شمال القاهرة».

وأوضحت الشركات أنه تم فتح العروض الفنية للشركات الأربعة، وجارٍ تحليلها، بالإضافة إلى اختبار العدادات المصنعة من قبل الشركات المتنافسة، وحال انطباق الشروط والمواصفات على الشركات الأربع، فمن الممكن توزيع المناقصة على المتنافسين.

وأضافت المصادر أن العدادات سيتم توريدها إلى مخازن «شمال القاهرة» على أن يتم التركيب بمعرفة الشركات المصنعة بالتعاون مع «شمال القاهرة» موضحة أن الممارسة تشترط أن تتمتع الشركة المصنعة بسابقة خبرة فى التصنيع.

وأشارت إلى أن الممارسة تشترط أيضًا بدء التوريد خلال 3 أشهر من الترسية والتوقيع للشركات الفائزة، على أن يكون الفائز مسئولًا عن التركيب فى أكثر من منطقة، وأن يتم الانتهاء منها خلال العام المالى الجارى (2022 – 2023).

وأكدت المصادر أن تمويل التركيب والتوريد سيكون من الموارد الذاتية الخاصة بشركة شمال القاهرة؛ عبرالموازنة الاستثمارية للعام المالى (2022 – 2023).

ولفتت المصادر إلى أن جزءًا من تلك العدادات سيتم تركيبها عبر استبدال عدادات قديمة بأخرى مسبوقة الدفع طبقًا لخطة الوزارة فى استبدال جميع العدادات لتعمل عن طريق كارت الشحن.

وأكدت المصادر أن شركة شمال القاهرة لديها مخزون من العدادات بمخازنها يقارب 20 ألف عداد تقوم بالتركيب من خلالها لصالح المواطنين الراغبين فى تركيب عدادات.

وأوضحت أن خطة تغيير كل العدادات إلى مسبوقة الدفع ستتم بالتعاون بين الشركات المحلية المصنعة، موضحًا أن الأخيرة تمتلك القدرة على تلبية كافة متطلبات السوق من ذلك.

وتخطط شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لضخ استثمارات تصل إلى 420 مليون جنيه لتطوير وتحديث شبكاتها خلال العام المالى الجارى 2023/2022 فى إطار خطتها للتوسع فى الشبكات وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والبنية التحتية.

وتتبع «شمال القاهرة» «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم.