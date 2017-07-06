4 شركات تتنافس على تطوير المجمعات الصناعية

عمر سالم

سحبت 4 شركات تطوير صناعى كراسات شروط للمنافسة على تجهيز وترفيق 4 مجمعات صناعية، على مساحة 1.2 مليون متر مربع فى محافظات الأقصر، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ضمن مناقصة طرحتها وزارة الصناعة خلال شهر يونيو الماضى.

وكشف مصدر لـ«المال» عن أن شركة «سى بى سى» للتطوير العقارى، سحبت وحدها 4 كراسات شروط، فيما سحب باقى الشركات، التى رفض المصدر ذكرها، 3 كراسات بواقع واحدة لكل منها.

وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على مد أجل تلقى العروض إلى شهر أغسطس المقبل بدلًا من يوليو الجارى، بناء على طلب الشركات، وأن الوزارة استعانت بشركات التطوير الصناعى للاستفادة من خبرتها فى مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية.

وستحدد كل محافظة نوعية الأنشطة الصناعية التى خصصت وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية، فضلاً عن تخصيص وحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن شركات المطور الصناعى تقوم حالياً بعمل معاينات للأراضى والطرق المؤدية إليها بالتوازى مع إعداد العروض الفنية والمالية.

وأكد أنه من المقرر الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترسية وبدء أعمال التخطيط والترفيق للمجمعات الأربعة قبل نهاية العام الحالى.

فى ذات السياق كشف المصدر عن إرجاء طرح 4 مجمعات أخرى فى محافظات أسوان، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، إلى منتصف يوليو الجارى، نظراً لتأجيل تلق عروض المجمعات الأربعة الأولى.