تقدم عدد من الشركات بطلبات تخصيص لجهاز حدائق أكتوبر، للاستحواذ على المساحات التى تم طرحها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع الماضى، بنشاط عمرانى متكامل وآخر رياضى.

وعلمت «المال» أن الشركات المتقدمة للحصول على المساحة المخصصة بنشاط عمرانى متكامل بلغ عددها 4 وهى السلام للاستيراد والتصدير والمقاولات العمومية، أبراج للاستثمارات العقارية، القلعة للاستثمار العقارى والسياحى، نيو لاند للمشروعات والتنمية العقارية.

وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية، فإن المساحة المطروحة تحمل رقم 35 على طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 27.12 فدان بنشاط عمرانى متكامل.

وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات للشركات قبل التقدم للحصول على المساحة المخصصة،وهي: نسبة الأرض المخصصة للإسكان لا تزيد عن %50 من إجمالى مساحة الأرض، كما أن النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 550 من المساحة المخصصة للإسكان.

واشترطت الهيئة أن تكون النسبة البنائية للفيلات لا تزيد عن %45 من المساحة المخصصة، والفيلا المنفصلة لا تزيد عن %40 من المساحة المخصصة.

وتطرقت الاشتراطات إلى الارتفاعات على أن تكون “ أرضى + دور علوي” للفيلات – “و”أرضى + 3 أدوار علوية” للعمارات، على أن يتم السماح بإقامة غرفة للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المسموح بنائها بالدور الأرضى وتستغل كخدمات للمبنى “ وبما لا يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة”.

وأكدت الهيئة أن نسبة الأرض المخصصة للخدمات ستكون من 8 – %12 من إجمالى مساحة الأرض، فيما لا تزيد النسبة البنائية للخدمات عن %30 من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانة وبالنسبة للنوادى الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة، وللخدمات الترفيهية لا تزيد عن %10 من المساحة المخصصة للخدمة.

كما حددت الهيئة الارتفاع المسموح به، وهو: “ أرضى + دورين لجميع الأنشطة عد الحضانة أرضى + دور أول لإدارة الحضانة فقط، والترفيهى والأندية الاجتماعية أرضى + دور أول ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن %10 من المساحة المسموح بنائها بالدور الأرضى وتستغل كخدمات للمبنى.

وحددت الهيئة المدة المطلوبة لتنفيذ المشروع وهى 4 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزارى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع %25 من قيمة الأرض بالجنيه “ مع خصم ما تم سداده كجدية حجز والـ%15 المتبقية تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص” بالإضافة إلى %1 مصاريف إدارية و%0.5 مجلس أمناء”، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

كما ألزمت الهيئة الشركة الفائزة بالتخصيص، بسداد باقى ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة؛ على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد” بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية و%0.5 مصاريف إدارية.

على صعيد متصل، تقدمت شركة “سبورت استار إنترناشيونال” للحصول على المساحة المخصصة بنشاط رياضى، والواقعة جنوب القرية الكونية وتحمل رقم 7، بمساحة 11.88 فدان.

وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات على رأسها النسبة البنائية والتى لا تزيد عن 20% من إجمالى مساحة قطعة الأرض وأن تكون الردود 5 أمتار أمامية و4 أمتار جانبية وخلفية.

كما حددت الارتفاع على أن يكون “أرضى + دورين” مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، والالتزام بقيود الارتفاع طبقا لموافقة الطيران المدنى وبما لا يخالف المخطط المعتمد.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع على أن تكون 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، على أن تستكمل نسبة السداد حتى %15 من قيمة الأرض بالجنيه %10 جدية حجز و%5 تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص بالإضافة لـ%1 مصاريف إدارية و%0.5 مجلس أمناء.

وألزمت الهيئة الشركة، بسداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية و%0.5 مصاريف إدارية.