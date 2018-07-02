4 شركات تتعاقد على استيراد 20 ألف طن حديد سعودى

المرسى عزت: تعاقدت 4 شركات مصرية هى: «العلا» و«الغنيمى» و«الشروق» و«إخوان صلاح»، على استيراد 20 ألف طن حديد سعودى، من شركتى «الراجحى» و«سابك».وعلمت «المال» أن الكميات المستوردة تتوزع بواقع 10 آلاف طن من &laq

المرسى عزت:

تعاقدت 4 شركات مصرية هى: «العلا» و«الغنيمى» و«الشروق» و«إخوان صلاح»، على استيراد 20 ألف طن حديد سعودى، من شركتى «الراجحى» و«سابك».

وعلمت «المال» أن الكميات المستوردة تتوزع بواقع 10 آلاف طن من «الراجحى» ومثلها من «سابك»، وتعاقدت الشركات المصريةعلى 5 آلاف طن لكل منها، على أن يبدأ استيرادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت 3 شركات قد استوردت خلال الشهرين الماضيين 10 آلاف طن من حديد الراجحى السعودية، هى «العطيفى» بواقع 5 آلاف طن، و«الفجر ستيل» بواقع 2500 طن، ومثلها لـ«الأحمدى»، فى بادرة هى الأولى من نوعها آنذاك، بعد رسوم الإغراق على كل من واردات مصر من تركيا والصين وأوكرانيا.

وبدأت السوق المصرية الشهر الماضى تداول حديد الراجحى السعودية، بعد الحصول على موافقة الأجهزة الرقابية، بسعر 12500 جنيه للطن للبيع التجارى.

وبلغ سعر طن حديد الراجحى ما يقرب من 595 دولارا للطن تسليم المصنع، بخلاف ما يقرب من 150 جنيها رسوم الشحن والتفريغ.

ولا تستورد مصر أى شحنات حديد من الدول التقليدية الموردة للسوق المحلية منذ ديسمبر الماضى، وهى تركيا والصين وأوكرانيا، والتى فرضت عليها وزارة التجارة والصناعة رسوم إغراق متنوعة تنتهى عام 2022.

ووفقا لغرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو11.8 مليون طن سنويًا، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 مليون طن من الطاقة الإنتاجية.

وتشهد السوق المحلية إقبالا من جانب التجار على شراء الحديد وتخزينه بعد زيادات أسعار الطاقة الفترة الماضية، وهوما تسبب فى تكدس السيارات الناقلة أمام المصانع.