4 شركات تتسابق لاقتناص قطعة أرض بنشاط تجاري في القاهرة الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية أن هناك أربع شركات تتسابق للحصول على قطعة أرض بنشاط تجاري. وأوضحت بيانات الهيئة أن قطعة الأرض تقع في مدينة القاهرة الجديدة، وتحديدًا بالقطاع الرابع. وخلال سبتمبر الماضي، بلغ عدد الأراضي المطروحة للبيع ذات النشاط التجاري نحو 5 قطع؛ تتوزع بواقع اثنتين في مدينة القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وواحدة في طيبة الجديدة.

وكانت مساحات قطعتي الأرض ذات النشاط التجاري في القاهرة الجديدة تتراوح بين 927 و69652 مترًا مربعًا، بأسعار تبلغ 50385 جنيهًا، و30980 جنيهًا للمتر الواحد.

واستحوذت مدينة القاهرة الجديدة، خلال شهر سبتمبر، على أعلى سعر لبيع المتر البالغة قيمته نحو 50385 جنيهًا، سواء بالنسبة إلى الأنشطة التجارية وغير التجارية.

وتتنوع مجالات عمل تلك الشركات بين ما هو تطوير عقاري، وتسويق عقاري واستشارات، والتصنيع.

وذكرت الهيئة أن هذه الشركات هي: “أفينيوز للتسويق العقاري، وسلامة هايتس للتطوير العقاري، ومصر الضارة للتصنيع، والشركة المصرية الألمانية للتطوير”.

واطلعت “المال” على مستندات الهيئة، التى أوضحت أن الشركات تقدمت لشراء تلك الأرض، خلال شهر سبتمبر الماضي، وبنظام المظاريف المغلقة.

وأفادت الهيئة بأنه تم قبول العروض فنيًّا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11/10/2022.

يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس عام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وخلال شهر سبتمبر السابق، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح 58 قطعة أرض في 17مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري.