4 شركات تبدأ توريد 500 ألف عداد مسبق الدفع لصالح «جنوب القاهرة للكهرباء»

تبدأ 4 شركات محلية فى توريد 500 ألف عداد مسبق الدفع لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بداية من شهر يوليو الجاري.

كشف المهندس مدحت فودة، العضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركات الأربع تتضمن «جلوبال الترونكس» و«أسكرا إمكو»، و«المعصرة»، و«السويدى إليكتروميتر».

وأضاف فودة فى تصريحات لـ«المال» أنه من المقرر قيام الشركات الموردة بالتوريد إلى مخازن الشركة، كما تستهدف الشركة من الممارسة توفير كميات كبيرة من العدادات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشتركين لتركيب وحدات مسبقة الدفع، فى إطار خطة الوزارة للتحول إليها بشكل كامل.

على صعيد متصل أوضح العضو المنتدب أن الشركة لديها مخزون من العدادات بمخازنها يقارب 50 ألف عداد تقوم بالتركيب من خلالها لصالح المواطنين الراغبين فى تركيب عدادات بعد إلغاء نظام الممارسة للمبانى المخالفة.

وأشار إلى أن تلك العدادات سيتم تركيبها بمعرفة شركة جنوب القاهرة للتوزيع، مضيفًا أن الجزء الأكبر منها سيتم تركيبه للمبانى المخالفة بعد إلغاء نظام الممارسة، والجزء الآخر لصالح المشتركين الجدد، بالإضافة إلى تغيير العدادات القديمة إلى أخرى مسبقة الدفع.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك من عدمه.

يذكر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رصدت نحو 1.6 مليار جنيه كموازنة استثمارية لتنفيذ توسعات جديدة وتطوير وإحلال شبكاتها خلال العام المالى المقبل 2024-2023 بانخفاض نحو مليار جنيه عن العام المالى الجارى 2023-2022.

وأوضح فودة أن جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت بتركيب نحو 200 ألف عداد كودى لصالح عملائها المخالفين والذين يستمدون الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2023، لاسيما أن الشركة تعد الأكبر على مستوى الجمهورية من حيث عدد المشتركين.

وتوقع الوصول بإجمالى عدد العدادات الكودية التى سيتم تركيبها إلى نحو 400 ألف خلال العام المالى المقبل 2023-2024 نتيجة الطلب المتزايد من المواطنين على التحول من الممارسة إلى العدادات الكودية بما يسهم فى تقليل الفقد بالشبكة الخاصة بالشركة.

وكشف العضو المنتدب لجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم الانتهاء من تركيب نحو 1.8 مليون عداد مسبق الدفع داخل نطاق الشركة من إجمالى عدد المشتركين البالغين 6.4 مليون، ومن المرتقب زيادتهم خلال الفترة المقبلة فى أطار التحول الكامل إلى العدادات مسبقة الدفع والذكية.

ويتميز العداد مسبق الدفع بالدقة العالية فى حساب الطاقة المستهلكة نظرا لأن درجة الدقة، بالإضافة إلى انخفاض الشكوى من دقة أداء الكشافين والمحصلين، والقدرة على حساب الطاقة بنظام الشرائح، كما يظهر العداد على شاشته القيمة المالية للشحن بالجنيه ومقابلها بالكيلووات وكذلك بالفترة الزمنية المتوقعة للاستهلاك ما يزيد من دواعى الأمان والثقة لدى المشترك اتجاه حسابات الطاقة لدى عداد الكهرباء، ويتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده ولا يتم الفصل فى أيام العطلات.

ويقع فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تخدم فى نطاقها الجغرافى أجزاء من محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى 6.4 مليون، منهم 4.56 مليون عدادات عادية، و1.68 مليون مشترك بعدادات مسبقة الدفع، و7.44 ألف عدادات ذكية، ويبلغ عدد قطاعات الشبكات 8 قطاعات وعدد قطاعات التحكمات 3.