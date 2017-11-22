4 شركات تأمين تنجو من فخ نصاب

مروة عبد النبي: نجت 4 شركات تأمين متخصصة فى نشاط الحياة وتكوين الأموال، من فخ «نصاب» حاول الاستيلاء على 30 مليون جنيه، من خلال الاحتيال وإصدار وثائق تأمين على الحياة باسم شقيقه المتوفى. ضمت قائمة الشركات الأربع كلًا من: المصرية الإماراتية «metlico»، و«أروب»، و&l

مروة عبد النبي:

نجت 4 شركات تأمين متخصصة فى نشاط الحياة وتكوين الأموال، من فخ «نصاب» حاول الاستيلاء على 30 مليون جنيه، من خلال الاحتيال وإصدار وثائق تأمين على الحياة باسم شقيقه المتوفى.

ضمت قائمة الشركات الأربع كلًا من: المصرية الإماراتية «metlico»، و«أروب»، و«ميتلايف»، و«أليانز».

قال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب للمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تكافل «metlico»، إن شركته تشككت فى أحد العملاء الذى انتحل شخصية شقيقه المتوفى واستصدر وثيقتى تأمين من الشركة الأولى طويلة الأجل – تسمى بـ«جولدا»- بقيمة 5 ملايين جنيه، يتم استحقاقها فى حالة الوفاة أو انتهاء المدة، والثانية وثيقة مؤقتة على الحياة -أى تصدر لعام واحد- بـ5 ملايين جنيه أيضا، يتم استحقاقها فى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى مستديمين أو يحصل عليها الورثة فى حالة الوفاة.

وأشار إلى أن شركته أبلغت الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، واللتين قامتا بإجراء التحريات المطلوبة، وتم اكتشاف عملية النصب، وأنه حاول الاحتيال على 3 شركات أخرى: هى «أروب» و«أليانز» و«ميتلايف» بقيمة 20 مليون جنيه.

وكشف عبد الفتاح أن «النصاب» كان يسعى لتقديم شهادة وفاة مزورة باسم أخيه بتاريخ حديث، للحصول على التعويضات المقررة، لافتا إلى أن «النصاب» له سجل متنوع، ليس فقط على شركات التأمين ولكن على بعض البنوك العاملة فى السوق.

ومن المعروف أن الرقابة الإدارية ألقت القبض قبل عام على تشكيل عصابى متخصص فى النصب والاحتيال على شركات التأمين، وقام بالحصول على 4 ملايين جنيه من الشركة المصرية للتأمين التكافلى لتأمينات الحياة «gig»، وكان يسعى للحصول على 30 مليون جنيه أخرى.

ولجأ عدد كبير من شركات التأمين التى تزاول نشاط الحياة إلى إنشاء إدارات للتحريات يديرها ضباط جيش وشرطة سابقون للتحرى عن العملاء فى حال طلب تعويض والتشكك فى أمرهم.