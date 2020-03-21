4 شركات تأمين تكافلي تضخ 224 في قواعدها الرأسمالية خلال 2018/2019 (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

ضخت 4 شركات تأمين تكافلي – جميعها يزاول نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات – 224 مليون جنيه في قواعدها الرأسمالية في العام المالي الماضي 2018/2019 ، لترتفع إلي 654 مليون جنيه مقابل 430 مليون جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 ، بنسبة نمو تصل الي 52.1%.

قائمة شركات التأمين التكافلي التي رفعت رءوس أموالها

ضمت قائمة شركات التأمين التكافلي، كلًا من “بيت التأمين المصري السعودي” ، و”وثاق” ، و ” مصر للتأمين التكافلي” بالإضافة الي ” المصرية للتأمين التكافلي”.

من جهتها ضخت شركة بيت التأمين المصري السعودي، 80 مليون جنيه في قاعدتها الراسمالية، في العام المالي الماضي 2018/2017 ، بنسبة زيادة تصل الي 66.6%، فيما رفعت شركة وثاق للتأمين التكافلي رأسمالها المدفوع بنسبة 66.6% أيضا في العام المالي الماضي، بقيمة 60 مليون جنيه.

وضخت شركة مصر للتأمين التكافلي 60 مليون جنيه ، في قاعدتها الرأسمالية خلال العام المالي الماضي 2018/2019 ، بنسبة زيادة تصل الي 100%، مقابل 15% هي نسبة الزيادة التي ضختها المصرية للتأمين التكافلي في قاعدتها الرأسمالية، بقيمة 24 مليون جنيه.

616 مليون جنيه زيادة في رءوس أموال سوق التأمين المصرية في 2018 /2019

كانت سوق التأمين المصرية ، قد رفعت قواعدها الرأسمالية بقيمة تصل إلي 616 مليون جنيه تقريبًا، لترتفع من 9.6 مليار الي 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام المالي الماضي 2018/2019.

كشفت بيانات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الزيادات الجديدة شملت 16 شركة تأمين ، منها 12 شركات عاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، مقابل 4 فقط لوحدات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وإستحوذت شركات الممتلكات ، علي نصيب الاسد من إجمالي الزيادات التي شهدتها رءوس أموال سوق التأمين بقيمة 501 مليون جنيه بنسبة 81.3%، مقابل 18.7% لوحدات تأمينات الحياة والتي إكتفت بـ 115 مليون جنيه كزيادة في رؤوس أموالها.

الزيادات لم تتطرق إلي المبالغ التي تم ضخها بعد إنتهاء العام المالي

جدير بالذكر أن الزيادات التي جرت في رءوس أموال شركات التأمين بتنوع أنشطتها ، سواء في الحياة أو الممتلكات، تخص العام المالي 2018/2019 ، ولم تتطرق للزيادات التي تمت بعد هذا التاريخ، علاوة علي أنه تم تضمين شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة ضمن قائمة الشركات التي شهدت زيادة في رءوس أموالها، كونها شركات جديدة زاولت نشاطها رسميًا بسوق التأمين المصرية في مارس 2019.

الجراف التالي، يوضح رءوس أموال شركات التأمين التكافلي قبل وبعد الزيادة في العام المالي الماضي 2018/2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.