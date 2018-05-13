4 سفن ركاب تغادر سفاجا اليوم

نادية سلامأوضح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة أربع سفن وهى الرياض، عمان، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 338 راكبا و193 شاحنة بضائع و17 سيارة.فيما شهد الميناء أمس استقبال 4 سفن وهى الرياض، ومسرة، ونما إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى



نادية سلام

أوضح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة أربع سفن وهى الرياض، عمان، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 338 راكبا و193 شاحنة بضائع و17 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال 4 سفن وهى الرياض، ومسرة، ونما إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 1991 راكبا و221 شاحنة بضائع و76 شاحنة عفش ركاب و128 سيارة وغادرت العبارة محبة وعلى متنها راكبان وسيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 2478 راكبا وتداول 111 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 818 راكبا و21 برادا و12 تريلا و3 شاحنات عفش ركاب و14 سيارة و3 باص جيت.

بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن وهى آيلة، وسينا، وبريدج وعلى متنها 1572 راكبا و18 برادا و19 تريلا و5 شاحنات عفش ركاب و4 سيارات وغادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 88 راكبا و31 برادا و10 تريلات وسيارة.