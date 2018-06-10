4 سفن تغادر سفاجا اليوم

نادية سلام:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 4 سفن وهى الرياض، محبة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 231 راكبا و 190 شاحنة بضائع و 8 سيارة . بينما شهد الميناء بالأمس استقبال 4 سفن وهى الرياض، مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسب

نادية سلام:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 4 سفن وهى الرياض، محبة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 231 راكبا و 190 شاحنة بضائع و 8 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال 4 سفن وهى الرياض، مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس و على متنهم 1615 راكب و 108 شاحنة بضائع و 24 شاحنة عفش ركاب و 225 سيارة .

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1247 راكب وتداول 130 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهم 537 راكب و9 براد و4 تريلا و56 سيارة كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و26 براد و 14 تريلا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 579 راكب و 18 براد و 8 تريلا و 6 سيارة وغادرت السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 88 راكب و 38 براد و 13 تريلا و 3 سيارة .