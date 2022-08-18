4 دول تستورد 23 أتوبيساً من مصر

سجلت صادرات مصر من السيارات نحو 23 أتوبيسًا، بقيمة بلغت 4.2 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى.
وتوزعت صادرات السيارات على 4 دول فقط، هى «هونج كونج، والمملكة المتحدة، والسعودية، والكاميرون».
وتصدرت«هونج كونج» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، مستحوذة على حصة قدرها %66.4، بقيمة 2.8 مليون دولار خلال مايو الماضى.
وجاءت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة %11.7 بنحو 491.7 ألف دولار، تلتها«الكاميرون»فى المركز الثالث بحصة قدرها %11 بقيمة 463.3 ألف دولار.
وحلت «السعودية» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، مستحوذة على حصة سوقية %10.9 بقيمة 460 ألف دولار خلال تلك الفترة.
يذكر أن قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها سجلت نموًا بنسبة %15، لتصل إلى 24.5 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 21.3 مليون فى الفترة ذاتها من العام السابق.
صادرات مصر من السيارات خلال مايو الماضى
|الدولة
|عدد الأتوبيسات
|القيمة التصديرية/ بالدولار
|الحصة السوقية %
|هونج كونج
|14
|2800278
|66.4
|المملكة المتحدة
|3
|491796
|11.7
|الكاميرون
|3
|463350
|11
|السعودية
|3
|460000
|10.9
المصدر – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
إعداد ـ المال