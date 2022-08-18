4 دول تستورد 23 أتوبيساً من مصر

سجلت صادرات مصر من السيارات نحو 23 أتوبيسًا، بقيمة بلغت 4.2 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى.

وتوزعت صادرات السيارات على 4 دول فقط، هى «هونج كونج، والمملكة المتحدة، والسعودية، والكاميرون».

وتصدرت«هونج كونج» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، مستحوذة على حصة قدرها %66.4، بقيمة 2.8 مليون دولار خلال مايو الماضى.

وجاءت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة %11.7 بنحو 491.7 ألف دولار، تلتها«الكاميرون»فى المركز الثالث بحصة قدرها %11 بقيمة 463.3 ألف دولار.

وحلت «السعودية» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، مستحوذة على حصة سوقية %10.9 بقيمة 460 ألف دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها سجلت نموًا بنسبة %15، لتصل إلى 24.5 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 21.3 مليون فى الفترة ذاتها من العام السابق.

صادرات مصر من السيارات خلال مايو الماضى

الدولة عدد الأتوبيسات القيمة التصديرية/ بالدولار الحصة السوقية % هونج كونج 14 2800278 66.4 المملكة المتحدة 3 491796 11.7 الكاميرون 3 463350 11 السعودية 3 460000 10.9

المصدر – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

إعداد ـ المال