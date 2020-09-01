4 دوافع.. وزير النقل يكشف أسباب إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو

بعد إبرام عقد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع الشركة الفرنسية

كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير عن أسباب إسناد إدارة الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية، وفي مقدمتها نقص الخبرة في العمالة المصرية ومن ثم تمت الاستعانة بها.

وأضاف وزير النقل، أن الشركة الفرنسية ستوفر التدريب اللازم للعمالة المصرية، لاكتساب الخبرة اللازمة، لنقلها لباقي الزملاء وتعميم التجربة في باقي خطوط المترو في المستقبل.

اكتساب الخبرات

وطالب كامل الوزير، العاملين في المترو، باكتساب الخبرة في أسرع وقت ممكن، لتلبية احتياجات الجمهور وتوفير خدمة عالية، وبسعر مناسب.

طبيعة الخدمة

وذكر أن السبب الثاني، هو الارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور، والثالث، تعهدها بخفض خسائر المرفق في الفترة المقبلة، إلى جانب التزامهم بتحقيق ايرادات مجزية، مع الالتزام بالسعر الحالي للتذكرة.

وذكر أن الشركة الفرنسية، تتطلع لزيادة التعاون مع الوزارة، وهذا الأمر قيد الدراسة، خاصة وأن العقد المبرم اليوم، يضمن الحفاظ على أصول المترو استغلالها بشكل أفضل.

ووقعت وزارة النقل اليوم عقد إدارة الخط الثالث للمترو مع شركة RATP DEV الفرنسية بهدف خفض خسائر المترو والقدرة على تقديم خدمة أفضل للركاب.

فترة العقد

وتصل فترة إدارة الفرنسيين للخط 15 عاماً بداية من 2021، بقيمة 1.138 مليار يورو، مع إجراء الصيانة اللازمة للقطارات خلال فترة العقد.

وذكر وزير النقل في تصريحات صحفية، أن إدارة الخط الثالث من قبل الشركة الفرنسية تم للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

ولفت إلى أن الشركة المصرية سيقتصر دورها على تشغيل الخطين الأول والثاني.

وذكر أن الشركة الفرنسية، ستدير الخط الثالث بمراحلة الحالية، “الأولى والثانية والرابعة».

خبرة الشركة في هذا المجال

وأشار إلى أن الشركة الفرنسية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ تقوم بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في 4 قارات.. في دول «المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والجزائر، والمغرب، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية».

وتشمل أيضا الصين، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية».

وأكد أنه تم الاتفاق مع الشريك الفرنسي على الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته وتحقيق نقل حضري آمن ومستدام ونظيف.

وأضاف وزير النقل أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%.

كما أن الحكومة قد احتفظت بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة.

ولفت إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل مصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى.

والمرحلة الثانية، تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة.

كما أن الشركة ستقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وأنها ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.