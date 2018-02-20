4 جهات حكومية تبيع سيارات مستعملة في مارس

أحمد شوقي: تعتزم 4 جهات حكومية طرح سياراتها المستعملة التي لا تحتاج إليها للبيع في مزاد علني يوم 5 مارس المقبل، وتتضمن قائمة الجهات الحكومية كلًا من حي جنوب الجيزة، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، والجمعية التعاونية للبترول، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح مصدر مسئ

أحمد شوقي:

تعتزم 4 جهات حكومية طرح سياراتها المستعملة التي لا تحتاج إليها للبيع في مزاد علني يوم 5 مارس المقبل، وتتضمن قائمة الجهات الحكومية كلًا من حي جنوب الجيزة، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”، والجمعية التعاونية للبترول، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المسئولة عن تنظيم وعقد المزاد العلني لبيع سيارات هذه الجهات، أن حي جنوب الجيزة يقدم في المزاد 6 سيارات تنتمي لعدد من العلامات التجارية مثل شيفروليه وايسوزو وسوزوكي؛ مشيرا إلى أن هذه السيارات تخرج عن احتياجات الحي من السيارات ومن ثم تم الاستغناء عنها للاستفادة بمقابلها المادي.

وأضاف أن الجمعية التعاونية للبترول ستقدم في المزاد 7 سيارات؛ تم الاستغناء عنها أيضًا، كما ستقدم شركة “ميدور” سيارتين من العلامة الصينية بريليانس.

وأوضح أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ستكون الأعلى بين الجهات الحكومية الأربعة بالنظر إلى عدد السيارات التي ستقدمها في المزاد إذ من المستهدف طرح 14 سيارة تدخل ضمن ملكية الخيئة.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لطرح سياراتها المستعملة للبيع وبينها هيئة النقل العامة حيث يجري تجهيز الأصناف التي سيتم طرحها للبيع.

ولفت إلى أن قائمة الجهات التي تتعامل معها الهيئة تشمل أيضًا مجلس الدفاع الوطني والهيئة العامة للرقابة الإدارية والبنك الأهلى والمستشفيات والوزارات وغيرها من الجهات الحكومية.

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد تخاطب سنويًا وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وغيرها من الجهات التي تسري عليها قواد استخدام السيارات الحكومية لسرعة موافاة الهيئة بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكي والمحافظة والجمارك.. إلخ بكافة أنواعه؛ بغرض الدراسة والبت في الطلبات الواردة واتخاذ ما يلزم نحو الموافقة على تخصيص أو استمرار التخصيص أو تجديد تراخيص السيارات وكذا إجراء دراسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.