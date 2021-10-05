4 جهات تمول إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع من أكتوبر إلى الإسكندرية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة النقل اتفقت مع 4 جهات لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة بمنطقة 6 أكتوبر، بتكلفة قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه، وبطول 60 كيلومترًا.

وأضافت المصادر أن الجهات التى ستمول الخط بنسب متفاوتة فى التكلفة هى «هيئة السكة الحديد، وميناءا الإسكندرية والدخلية، إلى جانب تحالف «السويدى إليكتريك وشنكر إيجيبت» الفائز بميناء أكتوبر الجاف.

ولفتت إلى أنه يتم حاليًا عمل دراسة تفصيلية للمشروع، مع توزيع التكلفة وفقًا لنسب استفادة كل طرف، موضحة أنه سيتم تسيير عربات البضائع على خط الركاب الحالى، حتى يتم تنفيذ المسار الجديد وتخصيصه لحركة البضائع فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه ستتم إقامة محطتين وفقًا للمواصفات العالمية، الأولى فى بداية الخط بمدينة 6 أكتوبر، والثانية فى ميناء الإسكندرية، ومده إلى «الدخلية»، مع تطوير المحطة القائمة حاليًا بالميناء لتتناسب مع حجم البضائع وحركة القطارات بشكل أفضل مما عليه الآن.

وأوضحت أن المشروع يسهم فى منع تكدس البضائع والحاويات، إلى جانب دعم الاقتصاد القومى عبر زيادة الإيرادات المحققة وتقليل المصروفات بالنسبة للشركات، مع تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية نتيجة النقل التقليدى.

وقامت هيئة السكك الحديدية خلال العام الماضى بنقل حوالى 1.5 مليون طن قمح من الموانئ إلى الصوامع الداخلية، وحوالى نصف مليون طن بترول، فضلًا عن 750 ألف طن فحم حجرى من ميناء الدخيلة، وحوالى 250 ألف طن من مصنع التبين.

وبحسب المصادر، فإن الهيئة تخطط لإنشاء خط سكة حديد مفرد لنقل البضائع من «كفر داود- مدينة السادات» يتفرع من الكيلو 69 خط «المناشي- إيتاى البارود» بطول 35 كيلومترًا، مع إعادة تأهيل «الفردان- بئر العبد» لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة خطوط السكة الحديد.

مصادر: خطة لإنشاء 15 محطة تبادلية لربط المناطق اللوجستية بقطارات الهيئة

وأشارت المصادر إلى أن التخطيط يشمل أيضًا إنشاء 9 محطات تبادلية جديدة للبضائع فى منطقة الدلتا، و6 فى الجنوب تربط بين شبكة السكك الحديدية والطرق والمناطق اللوجستية المخطط إنشاؤها، بالتوازى مع ازدواج خط «المنصورة- دمياط» بطول 64 كيلومترا، بجانب إعادة تأهيل خط «أبوطرطور- قنا- سفاجا».

وتعاقدت الهيئة مؤخرًا مع مكتب استشارى ألمانى لإعداد دراسة تأسيس شركة متخصصة فى نقل البضائع وبحث آلية ونسب الشراكة، إضافة إلى تطوير القطاع بما يعود بالنفع على موارد الهيئة.

وتسير الهيئة حاليًا 20 قطار بضاعة يوميًا، عبارة عن حملات «مشحونة» و«فوارغ» لنقل البضائع من الموانئ أو الصوامع والمحاجر والمناجم إلى الداخل أو العكس.