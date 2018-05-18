4 توصيات للمؤتمر الدولي الأول للطرق الخضراء المستدامة في مصر

الذهبى: مطلوب الاهتمام بالخريطة القومية لمخرات السيول.. والتطوير المستمر لوسائل النقل العام.. وتخطيط الطرق لاستيعاب جميع أنواع المركبات



بدور إبراهيم: أعلن الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، أنه تم إصدار عدة توصيات من خلال المؤتمر الدولي الأول لصناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر، الذى نظمه المركز، وتم خلاله التعرف على أحدث التقنيات التى تخدم مجال الطرق الخضراء والمستدامة بمصر، واستعراض الإيجابيات والسلبيات فى قطاع تصميم وتنفيذ الطرق. وقال إن المؤتمر طالب بالاهتمام بالخريطة القومية لمخرات السيول، وأخذها فى الاعتبار عند التنفيذ، ووضعها أمام جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، لوضع الحلول الفورية والسريعة، لإنقاذ البنية التحتية، ومنها الطرق، من خطر السيول، حتى يتم الحفاظ على البيئة، وطالب باستغلال المخلفات المحلية بأنواعها (مخلفات هدم وبناء – مخلفات صناعية – غيرها)، مع ضرورة التعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

ودعا إلى تشكيل مجموعة من الخبراء فى مجال الطرق، بهدف استخدام المخلفات المحجرية بأنواعها المختلفة، بالتوافق مع المركز، لتحقيق توفير فى الطاقة والمال، ومن أجل الحفاظ على بيئة نقية لتحقيق منظومة الطرق الخضراء، بجانب الاهتمام والتطوير المستمر لوسائل النقل العام، وتخطيط الطرق، لاستيعاب جميع أنواع المركبات فى مصر، مما يوفر الطاقة والتكلفة ويسهم فى تخفيف التزاحم، ومواجهة حوادث الطرق، إضافة إلى رفع كفاءة النقل النهرى والسكك الحديدية لحل مشكلات النقل والوصول إلى منظومة النقل الأخضر. و شدد على ضرورة الربط بين الخرائط المختلفة (خريطة خامات مواد البناء، وخريطة الطاقة، وخريطة السيول) للوصول إلى المنتج المطلوب، وهو اختيار الطرق الخضراء، لأن هذه الخرائط مهمة منذ بدء التخطيط وحتى التشكيل للطرق الخضراء، والنهوض بالمستوى المعيشى والبيئى للعشوائيات بتنفيذ الطرق الخضراء قليلة التكلفة، بالإضافة إلى إقامة المجلس المصرى للطرق الخضراء، لدراسة المشكلات والوقوف عليها، والحل الأمثل لصناعة الطرق الخضراء، على أن يتكون المجلس من أساتذة متخصصين فى الطرق الخضراء من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، والجهات الأخرى من الجامعات والوزارات ذات الصلة بالطرق، مثل وزارات النقل والتخطيط والبيئة والصناعة، موضحاً أن المؤتمر الدولي الأول لصناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر يمكن أن يكون نواة لذلك المجلس. وأوضح أن مفهوم الطرق الخضراء، يعنى تحسين كل ما يخص الطريق، بداية من اختيار مكان الطريق، ونوعية المواد المستخدمة فى تنفيذه، كما أن الطرق الخضراء تقترح أيضا علاجا لمشكلة التلوث، سواء تلوث الهواء، أو التلوث السمعي، أو التلوث البصري. وأشار إلى أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، نظم المؤتمر الدولي الأول لصناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر، والذى أُقيم لأول مرة ، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة شرفية من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وبمشاركة متحدثين رئيسيين من أمريكا والبرازيل والجزائر ومصر، مضيفا أن تنظيم المؤتمر كان بهدف جمع الوزارات المعنية، وكبار العلماء، والباحثين، وطلبة البحوث، لتبادل ومشاركة الخبرات ونتائج البحوث حول جميع جوانب صناعة الطرق الخضراء المستدامة.