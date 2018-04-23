4 تجارب أفرو-آسيوية ناجحة فى التأمين تثير فضول السوق المصرية

الشاذلى جمعةتشهد الإمارات والسعودية والفلبين ونيجيريا، الواقعة فى المنطقة الأفرو-آسيوية، نجاحا كبيرا فى النشاط الاقتصادى، خاصة التأمين، ولديها تجارب رائدة فى هذا المجال وبالوقوف علهيا ودراستها لكى يستفيد منها السوق المصرية فى زيادة معدلات النمو فى نشاط التأمين ونسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى

الشاذلى جمعة

تشهد الإمارات والسعودية والفلبين ونيجيريا، الواقعة فى المنطقة الأفرو-آسيوية، نجاحا كبيرا فى النشاط الاقتصادى، خاصة التأمين، ولديها تجارب رائدة فى هذا المجال وبالوقوف علهيا ودراستها لكى يستفيد منها السوق المصرية فى زيادة معدلات النمو فى نشاط التأمين ونسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى عبر مجموعة من التشريعات والإجراءات التى تسهم فى زيادة حجم أقساط التأمين وتوسيع قاعدة العملاء.

قال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «مصر للتأمين التكافلى»، إن أبرز التجارب الناجحة فى مجال التأمين فى المنطة الأفرو-آسيوية هى التجربة الإماراتية وخاصة إمارة دبى والتى يوجد بها مركز دبى المالى العالمى.

وأضاف محمود أن المركز المالى العالمى فى دبى يحتوى على كبرى المؤسسات المالية العالمية والبنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وتحتل المركز الثانى من حيث وجود شركات إعادة التأمين بعد اللويدز فى إنجلترا.

وأوضح أن سر نجاح المركز المالى هو أنه له قوانين وتعريفات خاصة به تختلف عن القوانين الإماراتية المنظمة للنشاط خارج المركز كما أسست الإمارات مركز تحكيم دولى بالمركز يختص بنزاعات الشركات وسرعة الفصل فيها وحلها كما قامت بإعفاء كل أنشطة الشركات بالمركز المالى العالمى من الضرائب بما أسهم فى جذب كبرى الشركات العالمية فى مختلف الأنشطة للعمل هناك.

وأكد أن دولة الإمارات استفادت من ذلك عبر الحصول على رسوم التراخيص والخدمات المقدمة للشركات بجانب تنشيط سياحة المؤتمرات والأعمال من كل الجنسيات العالمية مشيرا إلى أن شركات التأمين الإماراتية استفادت من المركز عبر سهولة تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لديها بشروط أفضل وبسرعة وسهولة نظرا لوجود كبرى شركات إعادة التأمين العالمية فى المركز المالى والذى يخدم أيضا شركات التأمين الأخرى فى المنطقة العربية، ومنها مصر لذا تقوم شركات التأمين المصرية بتجديد بعض اتفاقيات إعادة التأمين عبر التوجه للمركز المالى العالمى كما سعت بعض الشركات المصرية مثل “مصر للتأمين” لافتتاح مكتب لها بالمركز للحصول على حجم عمليات فى نشاط إعادة التأمين وأيضا الاستفادة من ترتيبات إعادة التأمين.

وطالب الحكومة المصرية بالاستفادة من تجربة مركز دبى المالى العالمى وتأسيس مركز مشابه له فى مصر مع إصدار تشريعات وقرارات تنظيمية له مستقلة مع منح الشركات الموجودة به إعفاءات ضريبية لجذب الشركات العالمية لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جهته، أكد ياسر العالم، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجيبت لينك” لوساطة التأمين، أن التجربة السعودية من التجارب التأمينية الرائدة والناجحة فى المنطقة الأفرو-آسيوية حيث استفادت هذه التجربة من الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات وميكنة جميع العمليات بشركات التأمين مثل الإصدار والتعويضات والعمليات المالية والإدارية وغيرها.

وأضاف العالم أن السوق السعودية تشهد طفرة تكنولوجية حيث يتم الإصدار الإلكترونى لكل أنواع التأمين وليس 4 أنواع فقط كما هو الحال فى السوق المصرية الذى بدأ مؤخرا فى تطبيق تجربة الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية قبل الغير الناشئة عن حوادث مركبات النقل “إجبارى السيارات” وتأمينات السفر وتأمينات الحياة المؤقت وكذلك التأمين متناهى الصغر.

وأوضح أن السعودية طبقت كلا من تأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات إجباريا مثل السوق المصرية إلا أنها فرضت التأمين الطبى إجباريا على جميع العمالة الوافدة وعددهم ملايين مما أسهم فى طفرة كبيرة فى أقساط السوق وزيادة عدد العملاء ونشر الوعى التأمينى فى المجتمع السعودى معربا عن أمله أن يسهم تطبيق قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل فى مصر إلزاميا على جميع المواطنين فى تطوير ونمو قطاع التأمين الطبى الخاص كشريك للجانب الحكومى.

وأشار إلى أن السوق النيجيرية شهدت طفرة كبير فى نشاط التأمين، حيث تم فرض العديد من أنواع التأمين الإلزامية ومنها التأمين الإجبارى على جميع المحال التجارية كشرط للحصول على ترخيص للنشاط التجارى وكذلك فرض التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات فى تشريع واحد بجانب فرض المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين إلزاميا مما أسهم فى طفرة كبير فى محفظة أقساط السوق وكذلك قاعدة العملاء ونسبة اختراق القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

وطالب بضرورة فرض التأمين الإجبارى على كل المحال التجارية فى مصر وكذلك التأمين التكميلى للسيارات إلزاميا بجانب إصدار تشريعات لفرض تأمين مخاطر المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين إلزاميا.

وبدوره طالب سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بمعهد التأمين المصرى، بالاستفادة من نجاح التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر فى السوق المصرية، لافتا إلى أن تجربة التأمين متناهى الصغر تعد من أهم المشروعات الاقتصادية التى تمت بالفلبين خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسهمت فى زيادة كبيرة فى عدد المؤمن عليهم الذين شملتهم التغطيات التأمينية سواء بمنتجات تأمينات الحياة أو الممتلكات أو التأمين الطبى.

وأضاف محمود أنه اطلع على تلك التجربة وقام بدراستها على أرض الواضع، مشيرا إلى وجود حوالى 100 شركة تأمين بالفلبين منها 37 شركة لتأمينات الحياة و63 شركة تأمين ممتلكات وطبى ومن بين المائة شركة يوجد 11 تصدر وثائق تأمين متناهى الصغر بكل أنواعه.

وأكد أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر فى الفلبين يتجاوز 18 مليون عميل، وتوجد فروع الشركات فى كل أنحاء الدولة، كاشفا أن أبرز عوامل نجاح التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر هو ارتفاع مستوى الوعى التأمينى لدى الأفراد من خلال قيام عدد كبير من الشركات بتنظيم حملات فى وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة وتنظيم ورش عمل ومنتديات وكذلك مشاركة الحكومة فى تنظيم حملات لنشر الوعى بالتعاون مع الشركات بجانب التعاقد مع البنوك الزراعية والتجارية فى تسويق وتوزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.

وأكد أن أسعار وأقساط التأمين متناهى الصغر فى الفلبين تناسب التغطيات وقدرات العملاء مشيرا إلى أن أقل قسط لوثيقة متناهى صغر هناك يعادل 120 جنيها مصريا سنويا أى 10 جنيهات شهريا وتغطى مخاطر الوفاة وممتلكات المشروع بمبلغ تأمين 300-7000 آلاف جنيه يمع التزام الشركات بسرعة صرف التعويض والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء لكسب ثقتهم والحفاظ على رضاهم.

وكشف أن هناك وعيا كبيرا فى فرع التأمين الطبى وساعد على ذلك المستشفيات، لافتا إلى أن القوانين المنظمة لقطاع التأمين تقف حكم عدل بين العميل والشركات بهدف تنظيم السوقـ مشيرا إلى أنه لكى يتم نقل التجربة الفلبينية فى مصر نحتاج إلى زيادة عدد شركات التأمين والاهتمام بشريحة عملاء متناهى الصغر وتنويع المنتجات بما يتناسب مع حاجة الناس وخاصة عملاء متناهى الصغر لمحدودى الدخل وطبقات العمال والفلاحين وكذلك تغطية المحاصيل الزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تفهم المؤسسات المالية والإدارية والقانونية لأهمية هذا النوع من المشروعات القومية ودعمه بجانب زيادة الوعى التامينى وحملات نشر الوعى عملا بالتجربة الفلبينية فى هذا الإطار.