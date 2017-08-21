4 بنوك مصرية ضمن أكبر 1000 مصرف في العالم

محمد سالم أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح دخول 4 بنوك مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم. والبنوك الأربعة، بحسب الترتيب: "البنك الأهلي المصري"، "بنك مصر"، "البنك العربي الإفريقي الدولي"، و"البنك التجاري الدولي مصر".وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه ا

محمد سالم

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح دخول 4 بنوك مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم.

والبنوك الأربعة، بحسب الترتيب: “البنك الأهلي المصري”، “بنك مصر”، “البنك العربي الإفريقي الدولي”، و”البنك التجاري الدولي مصر”.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الأربعة حوالي 7.4مليار دولار، كما تدير أصول تقدر بحوالي 152.7 مليار دولار.

وتُظهر البيانات المالية المتوفرة لإتحاد المصارف العربية بنهاية العام 2016، دخول 87 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة، مقابل 85 مصرفاً عام 2015.وقد بلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية الـ87 نحو 298.8 مليار دولار، فيما بلغت أصولها حوالي 2.6 ترليون دولار.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 21 مصرفاً إماراتياً فيها، تليها السعودية (12 مصرفاً)، فالبحرين وقطر ولبنان (10 مصارف)، فالكويت (7 مصارف).

وأشار أمين اتحاد المصارف العربية إلى دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2016، وقد توزعت تلك المصارف بين الدول العربية على الشكل التالي: 6 مصارف إسلامية إماراتية، 5 مصارف إسلامية بحرينية، 4 مصارف إسلامية في كل من قطر والسعودية، ومصرفين إسلاميين كويتيين.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية الإسلامية الـ21 نحو 61.2 مليار دولار، أي ما يشكل 20.5% من إجمالي رأس المال الأساسي للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة. وبلغت موجوداتها حوالي 455.6 مليار دولار، أي نحو 17.8% من الإجمالي