4 بنوك مصرية ضمن أكبر ألف مصرف في العالم

87 وحدة عربية تنضم للقائمة.. والإمارات تقتنص المركز الأولالمال ـ خاص:كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، دخول 4 بنوك مصرية ضمن قائمة أكبر ألف مصرف فى العالم، وهى بحسب الترتيب: «البنك الأهلى المصرى»، «بنك مصر»، «البنك العربى الأفريقى الدولى»، و&

87 وحدة عربية تنضم للقائمة.. والإمارات تقتنص المركز الأول

المال ـ خاص:

كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، دخول 4 بنوك مصرية ضمن قائمة أكبر ألف مصرف فى العالم، وهى بحسب الترتيب: «البنك الأهلى المصرى»، «بنك مصر»، «البنك العربى الأفريقى الدولى»، و«البنك التجارى الدولى مصر».

وبلغ مجموع رأس المال الأساسى فى هذه المصارف الأربعة، حوالى 7.4مليار دولار، كما تدير أصولا تقدر بنحو 152.7 مليار دولار.

وتُظهر البيانات المالية المتوفرة، لاتحاد المصارف العربية بنهاية عام 2016، دخول 87 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة، مقابل 85 مصرفاً عام 2015.

وقد بلغ مجموع رأس المال الأساسى للمصارف العربية الـ 87 نحو 298.8 مليار دولار، فيما بلغت أصولها حوالى 2.6 ترليون دولار.

وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر عدد من المصارف العربية التى دخلت ضمن اللائحة المذكورة، إذ تم إدراج 21 مصرفاً إماراتياً فيها، تليها السعودية بـ 12 مصرفاً، وكل من البحرين وقطر ولبنان بواقع 10 مصارف لكل منها، فالكويت بـ7 مصارف.

وتصدرت المصارف السعودية بالنسبة لمجموع رأس المالى الأساسى والذى بلغ نحو 90.1 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (78.6 مليار دولار)، فالقطرية (39.8 مليار دولار)، فالكويتية (22.4 مليار دولار).

أما بالنسبة للموجودات، فقد تصدرت المصارف الإماراتية بالنسبة لحجم الموجودات الإجمالى، والذى بلغ حوالى 622.9 مليار دولار، تلتها المصارف السعودية (590.4 مليار دولار)، فالقطرية (383.2 مليار دولار)، فالكويتية (205.5 مليار دولار).

وقد تصدّر بنك قطر الوطنى المصارف العربية، متفوقاً على البنك الأهلى التجارى السعودى، الذى كان الأول فى 2015 بالنسبة لحجم رأس المال الأساسى، واحتل المرتبة 82 عالمياً فى نهاية 2016، متقدماً من المرتبة 89 فى نهاية العام 2015، ويكون قد تقدم بالتالى 7مراتب عالمياً.

وقد تلاه البنك الأهلى التجارى فى المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 87 عالمياً فى نهاية 2016، وهى المرتبة نفسها التى حققها عام 2015.

كما نشير إلى أن عددا كبيرا من المصارف العربية قد حقق تقدماً كبيراً وملحوظاً على الصعيد العالمى فى هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال : بنك نور الإسلامى (الإمارات) الذى تقدم 144 مرتبة، بنك سوسيتيه جنرال (لبنان) 125 مرتبة، بنك عمان العربى (سلطنة عُمان) 81 مرتبة، بنك البحرين والكويت (البحرين) 75 مرتبة، البنك الأهلى المصرى (مصر) 66 مرتبة، بيت التمويل الخليجى (البحرين) 65 مرتبة، بنك الخليج التجارى (الخليجي) (قطر) 60 مرتبة، بنك قطر الإسلامى الدولى (قطر) 51 مرتبة، بنك عوده (لبنان) 29 مرتبة، بنك بيروت (لبنان) 28 مرتبة، البنك التجارى (قطر) 25 مرتبة، بنك دبى الإسلامى (الإمارات) 22 مرتبة، وفرنس بنك (لبنان) وبنك البحرين الوطنى 20 مرتبة.

فى مقابل ذلك، تراجعت مراتب مصارف عربية أخرى، مثل البنك التجارى الدولى مصر الذى تراجع 241 مرتبة، البنك العربى المتحد (الإمارات) 102 مرتبة، ومصرف الطاقة الأول (البحرين) 48 مرتبة.

وأشار أمين اتحاد المصارف العربية، إلى دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر ألف مصرف فى العالم بحسب رأس المال الأساسى لعام 2016، وقد توزعت تلك المصارف بين الدول العربية بواقع 6 مصارف إسلامية إماراتية، 5 مصارف إسلامية بحرينية، 4 مصارف إسلامية فى كل من قطر والسعودية، ومصرفين إسلاميين كويتيين.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسى للمصارف العربية الإسلامية الـ21 نحو 61.2 مليار دولار، أى ما يشكل %20.5 من إجمالى رأس المال الأساسى للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة، وسجلت موجوداتها حوالى 455.6 مليار دولار، أى نحو %17.8 من الإجمالى.